National Art Camp Grup Sergisi İpek Denizli Sanat Atölyesi’nde

İpek Denizli Sanat Atölyesi’nde açılan “National Art Camp Grup Sergisi”, 23 Kasım’a kadar izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Atölyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalarını ağustos ayından ekim sonuna kadar İpek Denizli Sanat Atölyesi ve Bahçesi’nde sanat kampı formatında yürüten sanatçılar Bedia Kale, Zülal Karlıova, Özge Yücesoy, Hasan Kayıplar, Tünay Özyay, Şerife Gündüz, Devrim Tayanç Malyalızade ve Havva Malyalızade’nin resim, video art, enstelasyon çalışmalarının yer aldığı sergi, mesai saatleri dışında da gezilebilecek.

İletişim için 0533 877 21 70 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.