Nalbantoğlu’nda bir çalışan daha Covid-19: “Temaslı değilim deyip işe gelmeye devam etti”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, hastanede bir kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu kişinin geçtiğimiz günlerde virüse yakalanan işçi başının temaslısı olduğunu ve bunu gizleyerek işe gelmeye devam ettiğini ifade etti.

Nalbantoğlu’nda tüm hastane personeline PCR testi yapılıyor olduğunu anlatan Büyük, testi pozitif çıkan çalışanın temaslılarının da ayrıca izole edildiğini, testlerinin yapıldığını belirtti.

Pozitif vakanın doğru bilgi vermemesi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını anlatan Büyük, YENİDÜZEN aracılığıyla çağrıda bulundu:

“Temaslı olmadığını söyleyip işe gelmeye devam etti, doğru bilgi aktarılmadığı için sıkıntı yaşadık. Bu nedenle herkes doğru bilgi aktarmalı. Kimse kendini saklamamalı, ne biliyorsa söylemeli” dedi.

Ameliyatlar azaltılacak

Ameliyatların durduğu iddialarını da yalanlayan Büyük, ameliyatların azaltılmak istendiğini, bunun personel sıkıntısı nedeniyle yapılacağını kaydetti.

Büyük, “Mümkün olduğunca ameliyatları azaltmak istemiyoruz, personel eksikliği yaşıyoruz, bu nedenle mecburen biraz azaltabiliriz, çok acil durumlara öncelik verebiliriz.” dedi.

Hastane çalışanı Olgun Minare: “Testim pozitif”

Öte yandan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde çalışan Olgun Minare isimli vatandaş, sosyal medyadan Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Minare, kendisi ile aynı ortamda bulunan kişilere çağrı yaparak 1102’nolu numaradan temas birimini aramalarını rica etti.

Minare, paylaşımında “Sevgili dostlarım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Lütfen 11 .12.2020 tarihinden itibaren benimle görüşen aynı ortamda bulunan ve kendisine ulaşılmayan arkadaşlarım dostlarım 1102 no.lu numaradan temas birimini aramalarını rica ederim” dedi.