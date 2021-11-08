“Müzeye ihtiyacımız var”

Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu, kent müzesi için uygun bulunan binaya Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından ‘restoran/kafe’ izni verilmesini eleştirdi, “bu durum kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında Mağusa’da kafenin yanı sıra müze tarzı mekanlara da ihtiyaç olduğu savunuldu, “yetkilileri duyarlılığa çağırıyor ve bir an önce kamu yararını göz önünde bulundurularak bu girişimden geri adım atmalarını talep ediyoruz” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Bilindiği gibi, bir süredir Mağusa’ya bir kent müzesi kazandırmak amacıyla çalışan bir Mağusalılar grubu olarak kent müzesinin yer alacağı uygun bir bina, mekan arayışı içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Suriçi’nin en önemli binalarından Şömineli Ev ile ilgili gündeme gelen ihale ve restoran/kafe olarak çalıştırılması konusunu hem bu bağlamda hem de Mağusa sakinleri olarak önemsiyoruz.

Kabul etmek gerekir ki kamusal binaların yeniden canlandırılması konusundaki ana amaç, kamu yararını ön planda tutmaktır.Dolayısıyla, binaların yeniden kullanımı gündeme geldiğinde her adımda bu husus düşünülmelidir. Bu bakımdan, Mağusa'ya ait önemli bir kamusal bina olan Tarihi Şömineli Evin bahçe ve odalarının tümünün, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından restoran / kafe olarak kullanılması için ihaleye çıkılması, kesinlikle kabul edilebilir bir durum değildir. Binanın ana işlevi restoran / kafe olduğu zaman; binanın kamusal kullanımı işletmecinin insafına, inisiyatifine kalmakta ve mekan gerçek anlamda bir kamusal yapı olmaktan çıkmaktadır. Bu ve benzeri yapıların halka ait ve ortak kullanıma açık olması, eğer içerisinde bir işletme olacaksa bunun denetlenebilir / hesap verebilir olması çok önemlidir.

Ayrıca halka / derneklere / vb hizmet verecek ortak çalışma alanları olan sergi salonları, atölye, toplanma alanları gibi çok yönlü mekanlar sahip ve bunun yanında kafe gibi hizmetleri de olan müzeye dönüşmesi binanın değerini artıracağı gibi Mağusa’da böyle bir mekana da ne kadar ihtiyaç olduğunu tekrarlamak gerekmez sanıyoruz.

Sayılan nedenlerle hem mimari değere sahip Eski Eser olan, aynı zamanda da Müze potansiyeli olan bir binanın Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından Restoran / kafe olarak çalıştırılmak üzere ihaleye çıkılması ciddi bir ikilem yaratmaktadır. Öyle ki bu durum adeta binanın özellikle bir işletmeye/iş insanına verilmesinin mi gündeme olduğunu sorgulatmaktadır. Bu kararın yanlış bir karar olduğunu vurgularken, böyle bir durum olup olmadığını da bilmek istediğimizi belirtiriz.

Yıllardır Mağusa’da bir müze fikrinin yetkililerce konuşulduğu ve bu binanın müze olması konusunun da, defalarca farklı platformlarda görüşüldüğü bilinmektedir. Bu anlamda yetkilileri duyarlılığa çağırıyor ve bir an önce kamu yararını göz önünde bulundurularak bu girişimden geri adım atmalarını acil olarak talep ediyoruz. Halka gerekli bilgi verilmeyerek bu adımda ısrar edilmesi halinde bütün yasal yollara başvuracağız.

Söz konusu karara karşı çıkan bütün Mağusa sivil toplum örgütlerinin açıklamalarını destekler ve selamlarız!

Mağusa Kent Müzesi Girişim Grubu”