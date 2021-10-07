Müşterilerden hile yoluyla fazla para aldı

Cihangir’de bir balıkçı dükkanında çalışan zanlı A.Y. müşterilerden hile ile fazla para aldı, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, zanlının ‘Hile ile Sirkat’ suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, 3 Ekim’de Cihangir'de faaliyet gösteren bir balıkçı dükkanında çalışan A.Y’nin müşteri olarak gelen iki kişinin 6 adet balık alması sonucu müşterilerden fazladan 70.80 TL'yi sirkat ettiğini belirtti. Polis, olayın 06.10.2021 tarihinde rapor edildiğini ve balıkların tartma esnasında kullanılan camsil ve plastik çekicin tespit edilip emare olarak alındığını ve zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, alınacak birçok ifade ve incelenecek kamera görüntüleri olduğundan zanlının poliste 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Oznakaya, zanlının poliste 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.