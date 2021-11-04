“Müşterilerden aldığı parayı şirket muhasebesine teslim etmedi”

Yapmış olduğu işlerin parasını kendi aldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı A. B. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının 7 ay boyunca çalıştığı oto galeride kaporta ve boya işi yaptığı sırada iş karşılığı aldığı 24 bin TL nakit parayı şirketin muhasebesine teslim etmeyerek sirkat ettiğini anlattı.

Polis, mahkeme huzurunda bulunan zanlı A. B.'nin ‘Müstahdem Tarafından Sirkat suçuyla’ yargılandığını belirtti. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis memuru Soner Şaban, olayın polise 03 Kasım tarihinde rapor edildiğini ve zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Zanlının ayni gün mesele ile ilgili gönüllü olarak ifade vererek işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini de söyleyen Polis, meselenin ciddi olduğunu ve tahkikatın yeni başladığını, müşterilerden ifade alınması gerektiğini belirtip, zanlının serbest kalması halinde tanıklara müdahalesi söz konusu olduğundan bu nedenle 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.