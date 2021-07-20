‘Müşterilerden aldığı parayı cebe attı’: PAKETÇİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da paketçi olarak çalıştığı restoranda, müşterilerden aldığı paraları çalması üzerine tutuklanan zanlı S.G bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev zanlının "Müstahdem Tarafından Sirkat" suçundan mahkemede olduğunu belirtti.

Polis, Yenişehir Lefkoşa'da faaliyet göstermekte olan Saute Restaurant isimli iş yerinde paketçi olarak çalışan zanlının müşterilerden tahsil ettiği, toplam 430 TL banknot parayı işyeri kasasına teslim etmeyerek sirkat ettiğini belirtti.

Zanlının ayni gün Lefkoşa' da tespit edildiğini ve yapılan soruşturmada kamera kayıtlarının ve tanık ifadelerinin temin edildiğini mahkemeye aktaran Polis, zanlının 23 yaşında, TC vatandaşı olduğunu ve işine son verildiğini belirtti.

Polis, zanlının KKTC'de herhangi bir bağı olmamakla birlikte, herhangi bir sabıkası da olmadığını belirtip, davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksatlı uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kaza Mahkeme Başkanı Banu Soyer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşuluyla teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.