Mustafa Evirgen’in fotoğraf sergisi 9 Ekim'de

Ümit İnatçı Sanat Merkezi yaptığı etkinliklere bir yenisini daha ekliyor.

Ümit İnatçı’nın küratörlüğünde gerçekleştirilen Mustafa Evirgen’in fotoğraf sergisi 9 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşuyor.

40 adet siyah-beyaz fotoğraftan oluşan sergi “Basamakların Tinselliği: Merdiven” başlığını taşıyor.

Eserleriyle birçok karma fotoğraf sergisine katılan Evirgen, Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada da seçici kurul üyeliği yaptı. IUP (International Union Photographers) tarafından 2008 ve 2023 yıllarında yayınlanan ödüllü fotoğraflar antolojisi isimli kitaplarda fotoğrafları yayınlandı.

Uluslararası fotoğraf yarışmalarında elde ettiği başarılardan dolayı uluslararası fotoğraf örgütleri tarafından saygın unvanlara layık görüldü.

Sergi metnini yazan Ümit İnatçı serginin temasıyla ilgili şunları yazdı:

“Evirgen’in genelde mekânla ilgili ilişkisel durumu, mimari mekânların pek çok açıdan önemli olan merdiven karşısında daha belirgin bir mevcudiyet konumuna dönüşüyor. Merdivenin yön ve tekrar hissi ileten akışkan hali bir gizemin peşinde olmanın ipuçlarını mı veriyor? Merdiven sadece bir yapı elemanı olarak değil göstergesel, semantik ve ontolojik olarak da önemli bir mimari elmandır. Kendi habitatını oluştururken yer-yüzeyin farklı yükseklikleriyle karşılaşınca bedensel hareketlerini kolaylaştırmak ve farklı yükseklikleri birleştirmek için insanın ilk aklına gelen işlevsel bir yapı elemanıdır merdiven. Beden hareketlerine uyum sağlayacak inme ve çıkma hareketlerini kolaylaştıracak işlevsel bir strüktürdür. Ancak insanın hayatını anlamlandırma aşamalarında kendine bir adanma ve kutsanma imgesi ararken, merdiven mimari işlevsel bir yapıdan daha fazlası olan semantik, ontolojik bir elemana dönüşüyor.”

Sergi 13 Ekim’e kadar izlenebilir.