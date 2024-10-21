Münevver Özgür Özersay’ın ilk kişisel sergisi bugün Rüstem Kitabevi’nde açılacak

Mimar Münevver Özgür Özersay’ın ilk kişisel servisi “Ne ise o” bugün Rüstem Kitabevi’nde izlenime açılıyor.

Tüm geliri SOS Çocukköyü’ne bağışlanacak serginin açılışı saat 19.00’da yapılacak.

Özersay, sergisini “İçimizde birçok ses, birçok parçacık ile bir arada yaşıyoruz. Ben ressam değilim. Ama içimdeki çocuklardan birinin -muhtemelen resim yapmayı çok seven ve savaşları hiç sevmeyen ve bunu yedi yaşındayken yaşadığı savaşa bakarak anlamış olan küçük kızın- sesine kulak vererek resimler yaptım. O bu sergide var. Bu sergi onun için. Bu sergi çocuklar için. Bu sergi savaştan değil sevgiden; yaşamdan taraf olmamıza olanak sağlayan masumiyetimiz için." sözleriyle anlattı.

Sergi 2 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.