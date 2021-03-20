Mükellef askerler aylar sonra izinde!

Pandemi nedeniyle aylardır izinlerini kullanamayan mükellef askerler izinle, aileleri çocuklarıyla kavuştu.

İzinlerini kullanamadıkları için psikolojik olarak çöküntü içine giren askerlerin isyanını kamuoyu ile buluşturan, yetkililere çağrıda bulunan TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler’in çabaları sonuç buldu, askerlerin bugün itibarıyla izinlerini kullanmaya başladıkları öğrenildi.

TDP Milletkili Zeki Çeler, yaklaşık bir aydır konuyu gündeme getirdiğini, Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da gündemine getirdiği konuyla ilgili Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yanıt geldiğini aktardı.

Dün akşam bir GKK yetkilisin kendisini arayarak bilgi verdiğini, kendisinin de durumu aktardığını belirten Çeler, konuyla ilgili değerlendirme yapılacağının da kendisine iletildiğini ifade etti.

Çeler: “Gözümüz aydın”

Kısa süre sonra da, mükellef askerlerin bugün itibarıyla izinlerinin kullandırılmaya başlanacağı, diğer izinlerinin ise yıllık izinlerine eklenebileceği, karantina da uygulanmayacağı bilgisinin iletildiğini kaydeden Çeler, kararla ilgili memnuniyetini belirtti, “Gözümüz aydın” dedi.

Salgın nedeniyle doğru başlayan bir sürecin sıkıntılı devam ettiğini ve bu sorunun çözülmesinden duyduğu mutluluğu yineleyen Çeleri gençlere de ‘kurallara uyun’ çağrısında bulundu.

Çeler, “Gençlere seslenmek isterim… Bu izinler aileleri ile görüşmeleri içindir. Sokakta gezmek, kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınsınlar. Belirtilen kurallara lütfen uysunlar, aksi halde olası bir bulaş durumunda eski uygulamaya dönülmesi yeniden gündeme gelebilir” şeklinde konuştu.

Çalışma yapılarak yanlış uygulamadan geri dönüldüğü için GKK’ya teşekkür eden TDP Milletvekili Çeler, konuyu gündeme taşıyıp sorunun çözülmesinde katkıda bulunan basına da teşekkür etti.