GKK’da “izin gündemi” rahatsızlığı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) pandemi sürecinde zorunlu askerlerin izinlerine yönelik iddiaları reddetti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arafından mükellef askerlerin izinleri çerçevesinde yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada askerlerin izinleri konusunda son günlerde yapılan açıklamaların “gerçek dışı” olduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Dünyada ve ülkemizde Covid-19 pandemisi bir yıldır sürmekte, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca bugüne kadar alınan ve alınmakta olan tedbirlerle pandemi ile etkin şekilde mücadeleye devam edilmektedir.

Askerlerimize, haftalar boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı yılbaşından bu yana geçen zamanda, 31 Aralık – 04 Ocak, 23-24 Ocak, 27-28 Şubat, 06-07 Mart, 13-14 Mart ve son olarak bu hafta sonu 20-21 Mart günlerinde izin verilmiş, Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucuna göre askerlerimiz izne gönderilmeye devam edilecektir.”