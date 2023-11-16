“Mühendisler, meteorolojinin bilim dalı olduğunu anlatmak zorunda kalıyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’ın görevden alınmasının ardından yaşanan “siyasi atama” tartışmalarına ilişkin konuştu, “Öyle bir yönetim düşünün ki mühendisler, meteorolojinin bir ‘bilim dalı’ olduğunu anlatmak zorunda kalsın” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, “Durmadan ‘yüce’liğinden dem vurdukları devleti getirdikleri hal bu!” vurgusu yaptı.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öyle bir "yönetim" düşünün ki, Meteoroloji Dairesi Müdürü'nün görevden alınması ve yerine yeni birinin atanması konusunda, Meteoroloji Mühendisleri Odası ve Meteoroloji mühendisleri ona, meteorolojinin bir bilim dalı ve uzmanlık alanı olduğunu anlatmak zorunda bırakılsın...

Durmadan "yüce"liğinden dem vurdukları devleti getirdikleri hal bu!”

Meteoroloji Dairesi Müdürü görevinden alınan Raif İlker Buran, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, Ercan Havalimanı’nın eksiklerle açılmasına karşı çıktığını, bu kapsamda Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “kendisinden öcünü, görevden alarak aldığını” ifade etmişti.

Arıklı ise bunun doğru olmadığını, Buran’ın kuraklıkla ilgili basına yaptığı açıklamaların Tarım Bakanlığı nezdinde sorunlar yarattığını, bu nedenle görevden aldığını YENDİÜZEN’e açıklamıştı.

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Mediha Orun Sarp, görevden almanın esas nedeninin siyasi atama olduğunu, lise mezunu bir itfaiye memurunun müdür olarak atanmasının planlandığını, bunun olması halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade etti.