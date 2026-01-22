Muhalefet ve hekimler toplantıyı terk etti

Tıp ve diş hekimliği fakültelerine denetimsiz şekilde uzmanlık yetkisi verilmesini öngören Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’ndaki değişikliklerin görüşüldüğü İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde tansiyon yükseldi, muhalefet vekilleri ve hekim örgütleri toplantıyı terk etti.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre UBP – YDP – DP Hükümeti, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’nda yapılması planlanan değişikliğe yönelik ısrarını sürdürdü.

Hükümetin dayatması üzerine komite toplantısında bulunan muhalefet milletvekilleri ve hekim örgütleri toplantıyı terk etti.

Toplantıyı terk eden vekil ve örgütlerin Meclis’te açıklama yapacağı öğrenildi.