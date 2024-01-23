Serap ŞAHİN

16 yaşındaki Zahie Helin Ressur’un Mağusa’da bir inşaat alanında katledilmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti, dava süreci hala sonuçlanamadı. Gözü yaşlı Helin’in annesi Zişan Saltukhan, 1 yıldır kendi evinde yaşayamadığını, güneyde kaldığını YENİDÜZEN’e anlattı. Olay gecesi Helin’in katil tarafından tacize uğradığını ve kaçmaya çalışırken katledildiğini gözyaşları içinde anlatan acılı anne, “Bir gün gelsinler ve bazı şeyleri bire bir dinlesinler ki yalan yanlış ne haber yapılsın ne de konuşulsun. Olay gecesi 24 Ocak 2023 01.25’te benim kızım katledildi. Benim kızım bu cani katille kesinlikle sevgili değildi. Benim kızım bu katili ağabey olarak görüyordu” ifadelerini kullandı.

Davanın artık bitmesini ve katilin hüküm giymesini isteğini anlatan Helin’in annesi, kızının mezarını güneye taşıyacağını söyledi, “Güney benim acıma sahip çıktı” dedi.

Adalet çağrısı yapan Zişan Saltukhan, “Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum” dedi

“Mahkeme salonunda katilin ailesi ile önlü arkalı oturtuluyorum”

Helin olmadığı için 1 yılın çok geçtiğini gözleri dolarak anlatan Zişan Saltukhan, dava sürecinin devam ettiğini 29 Ocak’ta ise ağır Ceza’nın başlayacağını söyledi. Saltukhan her mahkeme günü, davayı dinlemeye gittiğini anlattı:

“Mahkeme salonunda katilin ailesi ile önlü arkalı oturtuluyorum. Bir annenin psikolojisini bir türlü anlamıyorlar ve bizi aynı salona alıyorlar. Katil kürsüye çıkıyor, annesi ona öpücük atıyor, o ona el sallıyor ve ben bunları görüyorum. Bir ay önce katil gelmiş saçlarını mantar modeli kestirmiş kürsüye çıktı. Turistik tesis mi, cezaevi mi? Ben bunların hangi birine dayanayım? Kızımın katledildiğine mi, her mahkeme gününde bunları gördüğe mi? Annesi gelmiş bana diyor ki ‘Ben oğlumu çiçek gibi yetiştirdim.’ Ben zaten o mahkemeye dünyanın hapını içip gidiyorum, kadın bana böyle bir cümle kuruyor. Bana diyorlar ki ‘Mahkemeye gelme zorunluluğun yok.’ Neden? Benim kızım sahipsiz değildir.”

“Katil, taammüden adam öldürme suçunu kabul etmiyor”

“Katil, taammüden adam öldürme suçunu kabul etmiyor. Delil yok” diyen Zişan Saltukhan, “Belki bu olayın başı planlanmış değildi ama bu cinayetin sonu planlandı” ifadelerine verdi. İnsanları davayı izlemeye davet eden Helin’in annesi şöyle devam etti:

“Bir gün gelsinler ve bazı şeyleri bire bir dinlesinler ki yalan yanlış ne haber yapılsın ne de konuşulsun. Olay gecesi 24 Ocak 2023 01.25’te benim kızım katledildi. Benim kızım bu cani katille kesinlikle sevgili değildi. Benim kızım bu katili ağabey olarak görüyordu. Ortak arkadaş çevrelerinden dolayı tanışıyorlardı. Doğum günü partisi gibi bir organizasyon vardı oraya gidilecekti. Akabinde olay bu şekilde gelişti.”

“Benim kızım olay gecesi katil tarafından tacize uğradı”

Acılı anne olay gecesi Helin’in tacize uğradığını gözyaşları içinde anlattı:

“Benim kızım olay gecesi katil tarafından tacize uğradı. Kızım katile tokat attı ‘Seni polise şikâyet edeceğim’ dedi. Akabinde katil de benim kızıma vurdu. Benim kızım İskele’ye inşaat alanına baygın gitti. Ama gittiğinde kendine geldi. Arabadan indi, kaçmaya çalıştı, direndi ama cani katil tarafından arabaya götürüldü, araba içten kilitlendi ve benim kızım öldürüldü. Bu planlanmış değil mi? Sonrasında 100 metreden fazla kızımı sürükledi ve inşaattan atlamış gibi pozisyon verdi. Kaçmadan da boru gibi bir şeyle de kızımın boğazına vurdu. Oradan da güneye kaçtı. Güneye kaçması için hiç kimsenin yardım etmediğine inanmıyorum. Yasal yollardan zaten geçemezdi, kaçak geçti. İlk kez geçen bir insan için söylenen saatler kesinlikle tutmuyor. Ben güney çalışanıyım oraları çok iyi biliyorum. Aya Napa’ya gitmiş, otostopla Ledra Palace’a gitmiş.”

“Ağırlaştırılmış müebbet istiyorum”

Mahkemenin 1 yıldır devam ettiğini anlatan gözü yaşlı anne :“1 yıldır bu mahkeme sürüyor. Bitmesini istiyorum. Artık hüküm yesin. Ben bunu ve ailesini görmeyim. Benim için asla soğumayacak. Ama görmeyeceğim. Ben ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Ben 4 ay önceye kadar inşaat alanının kamera kaydını bilmiyordum. Bazı şeyler aileye söylenmez, gizli tutulur. Bunu mahkemede öğrendim. Orada kamera kayıtlarında bütün olay gün yüzü gibi açık. Benim kızımı nasıl katlettiği orada net görülüyor. Her şey bu kadar açıkken neden bu mahkeme bitmiyor? Bunların hepsi mahkemede söylendi” ifadelerine yer verdi.

“Adalet istiyorum”

Söz konusu inşaatta nende bir bekçi olmadığını soran Zişan Saltukhan,

“O inşaatta neden bir bekçi yoktu? Belki orada bir bekçi olsaydı benim kızım öldürülmeyecekti. Benim yaşadığım memlekette inşaatta bekçi bulundurma zorunluluğu neden yok? Ben 1 yıldır kendi evimde kalamıyorum. Çünkü her yerde Helin var. Ben güneyde kalıyorum. Geldiğim zaman kötü oluyorum, eve giremiyorum. Eve girdiğimde sanki Helin okuldadır ve gelecek gibi sanıyorum. Adalet istiyorum” dedi.

“Güney benim acıma sahip çıktı”

Helin’in katledilmesinden sonra Türkiye’de yaşanan depremde Şampiyon Melekler’in hayatını kaybetmesine çok üzüldüğünü anlatan acılı anne, hiç kimsenin evlat acısı çekmemesini söyledi, Şampiyon Melekler’in ailesine de baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Zişan Saltunhan, “Onlara da tabiî ki anıt mezar yapacaklar. Ama öyle bir durum oldu ki ben kızıma gidemiyorum. Geçiş yok. Kızımın yanını belediyeden istedim. Küçük olduğu için olmaz dediler. Helin’im sarı yasemini çok severdi. Orayı alıp çiçeklik yapmak istedim ona da olmaz dediler. Helin’den 3 ay sonra vefat eden bir aileye verilmiş orası. Şimdi Helin’in mezarının yanları hep dolu. Anıt mezarlar da yapılacak. Ben çocuğumun mezarına nasıl gideceğim? Bana acımın içinde acı yaşatıyorlar. Kızımın mezarını güneye taşıyacağım ama davanın bitmesi gerekiyor. Güney bunu bekliyor. Güney benim acıma sahip çıktı ” ifadelerini kullandı.

Helin’den sonra kaç cinayet daha işlendi bu adada?

Hükümete, halka ve yargıçlara da seslenen Zişan Saltukhan, sözlerine şöyle devam etti:

“Buradan sesleniyorum. Adalet istiyorum, ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Bu ülkede 16 yaşında bir kız çocuğu öldürüldü. Bu unutulmasın, Helin’ler ölmesin. Cezalar ağırlaştırılsın ki böyle olaylar yaşanmasın. Helin’den sonra kaç cinayet daha işlendi bu adada? Cezalar fazla hafif, yükseltilsin.”

Helin için etkinlik düzenleniyor

“Helin’im unutulmasın, hatırlansın”

Helin’in çok sosyal bir çocuk olduğunu anlatan annesi Zişan Saltukhan, “Sporcuydu ve müzikle de ilgileniyordu. Hayvanları çok severdi. Helin öldükten sonra kedisi öldü, köpeği öldü, çok sevdiği öğretmeni trafik kazasında öldü. Kimi sevdiyse yanına aldı. Helin güzellik uzmanı olduktan sonra hukuk okumak istiyordu. Adalet için benim kızım hukuk okuyacaktı. Bunu asla unutmayacağım. Helin kısacık hayatına birçok şeyi sığdırdı. 1 yıldır onu her gece rüyamda görüyorum, ‘Ağlama anne’ diyor.

25 Ocak günü herkesi yürüyüşe davet ediyorum. Herkes gelsin, destek olsun. Benim kızımın sesi duyulsun. Helin’im unutulmasın, hatırlansın” dedi.

Helin’in odası…

Helin’in parmak izleriyle bezenmiş saksı…