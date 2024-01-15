Helin için etkinlik düzenleniyor
Mağusa'da geçtiğimiz yıl cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur için yürüyüş ve konser gerçekleşecek.
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Mağusa'da geçtiğimiz yıl cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur için yürüyüş ve konser gerçekleşecek.
Helin'in ölüm yıldönümü olan 25 Ocak'ta gerçekleşecek yürüyüş belirtilecek noktadan Mağusa Suriçi'ne kadar olacak.
Yürüyüşün ardından Mağusa'daki Bandabuliya önünde toplanılıp Retro Çalgıcıları ve Makamer seslerin özgürlüğü Kadınlar korosu'nun düzenleyeceği ortak bir konser olacak.
Yapılan çağrıda etkinliğe tüm sivil toplum örgütlerinin katılması çağrısı yapıldı.
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