Gazimağusa ve Girne’de dün meydana gelen iki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Girne'de Remzi Çay (E-24) saat 11.00 sıralarında yönetimindeki VD 478 plakalı motosikletle dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, tehlikeli şekilde önündeki araçları sağından geçerken o esnada karşı istikametten gelen ve yolun sağında bulunan markete ait araç park yerine doğru dönüşe geçen Lıanne Mcewan (K-44) yönetimindeki VT 518 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Remzi Çay, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol el parmağı ile ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öte yandan, Gazimağusa’da Shıralı Koldashov (E-35), saat 19.00 sıralarında 63 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 546 plakalı salon araçla ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Anıt Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan dışarıya çıktı ve banket içerisine düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.