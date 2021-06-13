Modern heykel sanatının ustası Auguste Rodin, şimdi Girne’de

Cenk MUTLUYAKALI

Heykel ustaları yalnızca çamuru değil geleceği de yoğururlar, taşla birlikte insanı da yontarlar… Modern sanat, aslında modern insana giden yoldur.

Girne’de harika bir koleksiyon sergileniyor.

O’nu “düşünen adam” heykelinden tanıyorsunuz.

Düşünmekten çok konuşan ve genelde sürüklenen bu toplumun halleri için önemli bir kültürel zenginliktir, Auguste Rodin Koleksiyonu.

Öyle rivayet edilir ki, “Taşın fazlasını atıyorum geriye heykel kalıyor” demiştir.



Dünyanın en önemli heykel ustalarından Auguste Rodin Koleksiyonu için Girne’nin hemen girişinde özel bir galeri açıldı. The Clock Tower’daki Galeri’nin Küratörü Oya Silbery ile bu önemli koleksiyonu ziyaret etme fırsatı bulduk.



Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) kurucusu Erbil Arkın’ın özenle topladığı “Auguste Rodin Koleksiyonu”nun maddi değeri epeyce fazladır, çok daha önemlisi sanatsal ve estetik değeridir.



Öncelikle galeriye dair düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Umarım, bu ülke sanatına imzasını atmış isimlerin eserleri de burada sergilenir. Çünkü Kıbrıs’ta belki ilk kez, Avrupa’da bir müze ya da çağdaş galeride geziyorum hissiyle yüzleştim. Bu galeri, bir sanatçıya kendini çok daha değerli hissettirecek kadar özenle tasarlandı.



Yıllar yıllar önce Lefkoşa HP Gallery’de buna yakın bir atmosfer anımsıyorum. Tarihi bir yapısı vardı HP HP Gallery’nin, seçiciydi ve organizasyon gücü yüksekti. O günün şartlarında cesur bir denemeydi, keşke kapanmasaydı.



“The Arkın Rodin Collection Gallery” hem mimarisi, hem de çağdaş ve yenilikçi yapısıyla önemli bir kültürel deneyim sunuyor. Girne’yi evrensel değerlerle buluşturan ve zenginleştiren bir girişim. 10’uncu yılını geride bırakan ve yine bir ARUCAD projesi olan Art Rooms Galeri’nin de hakkını yemek istemem; ancak yeni galeri, eserle izleyici arasında çok daha güçlü bir bağ kuruyor.

Erbil Arkın “Doğu Akdeniz’in bilinen en büyük Auguste Rodin koleksiyoneri” olarak tanımlanıyor. Dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Rodin’in 27 eseri bu yeni galeride yer alıyor.



Çok şanslıydım çünkü sergiyi ülkemizin bir grup önemli sanatçısı ile birlikte gezme şansım oldu, ressam Güner Pir bunlardan biriydi. “Bunlar insanlığın mucizeleri” dedi, Rodin’in heykellerine bakarken…



Koleksiyonda 1870’lerde tasarlanmış ve dökümü yapılmış eserler var. Rodin’in gerçek insan boyutlarında yaptığı ilk eser olarak bilinen ‘Age of Bronze’ da bunlardan biri… Usta sanatçı bu heykeli tamamlamasının ardından yaşayan birisinin kalıbını çıkartarak bronz dökmekle suçlanmıştı. Böylece, sonrasında hiçbir zaman ‘gerçek boyutunda’ eser çalışmadı, ya gerçek boyutlarından daha büyük ya da çok daha küçük eserler tasarladı.

Sergiyi gezerken gerçekten de bir başka dünyaya gittim. Bu imkanı kaçırmayınız, gidiniz, geziniz ve dünyaya meydan okuyan bu kültürel ortamı soluyunuz. Rodin heykellerinin olağanüstü ruhu ve estetiğine kapılırken, dokunmayı ve öpmeyi, sevmeyi ve sarılmayı belki yeniden yorumlayacaksınız.

Bir de hayatı, aşkı, tutkuyu, elbette erotizmi…

Sanat galericiliği ve müzeciliğin gelişmediği, gelişemediği, yeni yeni denemelerin yapıldığı ülkemiz için önemli bir pencere, Girne için ise gerçek bir şans, The Arkın Rodin Collection Gallery… Bu anlamda Erbil Arkın teşekkürü, Oya Silbery de tebriği hak ediyor.



Galeri ziyaret saatleri ve iletişim bilgileri: THE ARKIN RODIN COLLECTION GALLERY’i ziyaret etmek ücretsizdir. Sanatseverler galeriyi, pandemi kuralları çerçevesinde 0392 650 11 11 numaralı telefondan randevu alarak ziyaret edebilirler. Galeri, hafta içi ve hafta sonu 10:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açıktır.





Rodin’den ‘Asil Köylü’ heykeline



“Heykele Hayır” diye kampanya var, görmüşsünüzdür.

İşadamı Erbil Arkın, Girne için devasa bir anıtsal heykel projesi ön görmüş, bir teklifte bulunmuş, şimdi hiddetle tartışılıyor.

Bu ülkeye “sembol bir eser” yapılması ilginç olabilir, peşinen “hayır” demem, içeriğine bakmak isterim, hem heykelin, hem de yerinin…

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Başkentte, Kermiya yolunda, şahlanmış at üzerinde elinde kılıç Atatürk heykeline karşı çıkmıştım.

Çünkü “yurtta barış dünyada barış” diyen bir lideri salt “düşmanlık” dürtüsüne alet etmişlerdi.

O dönem ada içerisinde geçişler başlamıştı ve o yoldan Kıbrıslı Rumlar geliyordu ya…

“Özel Harp” devreye girdi.

O çemberi anında bayrakla, heykelle, tahrikle donattı.

Dağdaki bayrak da öyle!

Bayrak sevgisi değil “kışkırtmak” için boyandı.

Ne turist var ziyaretine giden, ne de hiç!

Doğal bitki örtüsüne yönelik çevresel etkisini tartışmam dahi…



Keşke bunlara yönelik barış kültürüyle toplumsal bir tepki ortaya çıkabilseydi.

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Dünya kentlerinde sembol yapılar vardır, Fransa’nın Eiffel Kulesi, Amerika’nın Özgürlük Anıtı gibi… Önlerinde fotoğraf çekmeye can atarız.

Eifell Kulesi örneğin, bildiğin heyula bir demir yığını!

Senede 7 milyon ziyaretçisi var.

Mesela Brüksel’de “Manneken Pis”, anladığımız dilde “işeyen çocuk” heykeli var.

Her gün binlerce insan gidip bakıyor.

Big Ben saat kulesi var İngiliz’in, İtalyan’ın eğri Pisa Kulesi…

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Girne’ye de “Köylü Heykeli” olur mu?

Kentin dokusu falan göçtü zaten, yüz senede kendine gelmez, yeni bir planlı şehir için yıkılması gereken onlarca yapı var. Girne kaybedildi resmen…

Çevre duyarlılığına gerçekten sahip ilericileri tenzih ederim ancak havuzlu villasında ayaklarını serinleterek ahkam kesenleri de fazlaca samimiyetsiz bulduğumu söylemek isterim.

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Avrupa’nın en gösterişli heykelini Girne’ye kondurmak adına birinin sponsor olmasını önemsemek gerekiyor. Adam cebinden dünya parası verecek, özel bir menfaati de olmayacak. İyi de “cebinde her parası olan canının çektiğini yapacak, tepemize heykel mi dikecek” derseniz de haklısınız.

Rodin Koleksiyonu’nu gezerken, sanatçılarla bunu da konuşuyoruz.

Dünyanın en önemli sanat eserlerine ve kültürel vizyonuna sahip birisi, “Asil Köylü Heykeli” için de ısrar ediyor.

Peki, kişisel olarak ne düşünüyorum?

Orman arazisi olmasın derim, ağaçlar ve doğa korunsun; hedeflenen tepenin tam karşısında çok daha yüksek bir yer var, şimdi üzerine bayrak diktikleri, Atatürk’ün Kocatepe silueti de yerleştirilmiş. Örneğin orası çok daha uygun bence…



Ülkemizin en önemli sanatçılarından birine fikrini soruyorum, “Başını her kaldırdığında, böyle bir heykel görmek ister misin” diyor…

Kendisi heykelin estetik görünümünden çok mutlu değil.

“Bence Girne’de referandum yapsınlar” diye de öneriyor.



Başında mendili, ayağında dizliğiyle bir Kıbrıs insanı sembolize edilmiş, bronz heykel olduğu için detaylar çok fazla algılanmıyor, beni, en fazla da yüz ifadesi rahatsız ediyor. Hani baktığım zaman çok “yakın” bulmuyorum kendime… Yine de işin estetik boyutuyla ilgili söz söyleyecek yetkinliğim de yok. Heykeli, uluslararası üne sahip bir heykeltıraş olan Hollandalı Lotta Blokker'in tasarladığını öğreniyorum.

Heykelin içeriği, biçimi, estetiği, konumu, doğanın korunması gibi tüm detaylar üzerinde geniş bir konsensüs sağlanabilirse, ikonik bir eser fena fikir değil… Uzlaşı önemli elbette… Biliyorum, bu ülkede zor, ancak, imkansız değil.



Yeter ki baktığımız zaman Kıbrıs’a özgü, hepimizin gönlünü alan güzel bir sembol olsun; havuzlu onlarca villa, çirkin mi çirkin çok katlı apartmanlar yerine…