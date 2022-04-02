Misafir olarak gittiği evden dizüstü bilgisayar çaldı

Hamitköy’de misafir olarak gittiği evden dizüstü bilgisayar çalan zanlı A.K.R tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Turgay Ok zanlının "Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, 30 Mart 09.30 -19.00 saatleri arasında Hamitköy’deki evinde İ.A tarafından mutfak masası üzerinde bırakılan HP marka dizüstü bilgisayarın konu adrese misafir olarak gelen zanlı A.K.R tarafından sirkat edilip, Lefkoşa Surlariçi'nde bulunan Laptop Hastanesi isimli işyerine 250 Dolar karşılığında satıldığını söyledi. Polis zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.