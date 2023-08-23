Miroslav Jenča, Pazar akşamı adaya geliyor

Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenča’nın 27 Ağustos Pazar akşamı adaya geleceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi internet sayfasında yayımladığı haberinde, Jenča’nın 18 Ağustos’tan önce planlanan Kıbrıs ziyaretinde hedefinin, Genel Sekreter Antonio Guterres ile New York’ta yapacakları baş başa görüşmelerde ortaya koyacakları tezler hakkında Guterres’e bilgi vermek amacıyla Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’le görüşmek olduğunu yazdı.

Jenča’nın 29 Ağustos Salı günü BM’nin Slovak mensupları eşliğinde helikopter ile Mağusa bölgesinde ara bölge üzerinde uçacağı, aynı gece adadan ayrılacağı bilgisi de verildi.