Miralay'ın ölümüne neden olan kazanın zanlısı 2 gün tutuklu kalacak

Serap ŞAHİN

Ercan anayolunda dün gerçekleşen ve ölümle sonuçlanan kaza zanlısı mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 2 gün tutukluluk alındı.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlının 28 Ocak tarihinde saat 18:00 sıralarında Yonca Kavşağı - Ercan Anayolunun üçüncü kilometresinde, zanlı M.K.’nin yönetimindeki VJ 420 plakalı van araç ile yolun solunda bulunan tali yoldan dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada, anayol üzerinde Ercan istikametine doğru seyreden Çağrı Miralay yönetimindeki GR 005 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmıştıklarını söyledi.

Çarpışmanın etkisiyle yolun solundan çıkan GR 005 plakalı aracın akasya ağaçlarına çarpıp durabildiğini belirten polis, kaza sonucu GR 005 plakalı araç sürücüsü Çağrı Miralay’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, kaza sonucu GR 005 araçta 200 bin TL, zanlının yönetimindeki araçta ise 80 bin TL hasar oluştuğunu kaydetti.

Çağrı Miralayın cansız bendenine otopsi yapılacağını mahkemeye aktaran polis, zanlının da doktor muayenesinden geçirildiğini ve sabah saatlerinde taburcu olduğunu söyledi.

Kaza ile ilgili alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinden 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç talebi onayladı.

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