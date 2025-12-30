Miracle Grup 8. yılını kutladı

Miracle Grup, kuruluşunun 8. yılını 27 Aralık’ta düzenlenen bir akşam yemeğiyle kutladı. Gecede 2025 yılının başarıları değerlendirilirken, 2026 yılına dair global hedefler paylaşıldı.

Ebru Törehan: "Birlikte başardık"

Kutlamada konuşan Miracle Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Törehan, "8 yıllık bu başarı hikayesi, birbirimize olan güvenimizin eseridir. 2026 yılında da aynı birlik ve beraberlik ruhuyla yeni zirvelere ulaşacağımıza inancım tam. Tüm ekibimizin ve halkımızın yeni yılını kutlarım," dedi.

Hakan Törehan: "Global hedefler ve mutlu bir yıl"

Miracle Grup Kurucusu Hakan Törehan ise 2025 yılında Harvard Club’da tanıtılan Metaterra ve Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) projesinin uluslararası başarısına dikkat çekerek şunları söyledi: "8. yılımızı küresel bir marka olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 2026’da stratejik projelerimizi global hedeflerimizde en üst seviyeye taşımak için çalışmalarımıza tam gaz devam edeceğiz. Bu vesileyle 2026 yılının tüm dünyaya ve halkımıza sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyor; herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."