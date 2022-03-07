“Mevzuata aykırı işlem, düşük ihale bedeli”
Sayıştay Başkanlığı’ndan Kıb-Tek’te ‘Akaryakıt Temini ve Taşıma ihalesi’ raporu
YENİDÜZEN
Sayıştay Başkanlığı, ‘Akaryakıt Temini ve Taşıma İhaleleri ve Uygulamalara İlişkin’ raporunu yayımladı, ihalesiz, mevzuata aykırı işlemler tespit etti, konuyu Hukuk Dairesi’ne gönderdi.
Rapora göre; akaryakıt temin ve taşımasının Kamu İhale Yasası’nın göz ardı edilerek mevzuata aykırı şekilde yapıldığı vurgulandı.
Dönemin Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın sözlü talimatı ile ihale bedelinin düşük belirlendiği, yasaya aykırı hareket edildiği rapora yansıdı.
Akaryakıt ihalesi sürecinin alınan çelişkili kararlarla uzatıldığı, devlet ciddiyetinden uzak şekilde yönetildiği vurgulandı.
Raporda, rekabet ortamının zedelendiğine de yer verildi, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı talep edilen bilgi ve belgeleri vermediği de kayıt altına alındı.
Rapor, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da iletildi.
RAPORDAN:
- İhale iptal edilip, 4 ay süreyle gereksiz zaman kaybına neden olundu.
- Kamu İhale Yasası’nın 4. maddesi kapsamında ihale makamı KIB-TEK’ti. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı değildi. Mevzuata aykırı hareket edildi.
- Yasa hükmüne rağmen, Erhan Arıklı ve Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın sözlü talimatları ile ihale bedeli düşük bedelle belirlendi, yasaya aykırı hareket edilerek ihale bedeli belirlendi.
- İhale kapsamında alınan kararlar çelişkili değiştirildi, akaryakıt ihale süreci uzatıldı.
- Yasaya uygun olmayan ihale iptalleri nedeniyle 9 ay boyunca ihale bağlanamadı, zaman kaybına neden olundu.
- Özelde ihaleye katılacak firmalar, genelde kamuoyunda güvensizlik oluştu.
- Rekabet ortamı zedelendi.
- Akaryakıt alımlarının mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilerek ihale süreçleri devlet ciddiyetinden uzak olarak yönetildi.
- Merkezi İhale Komisyonu Başkanı talep edilen bilgi ve belgeleri vermedi, konu Hukuk Dairesi’ne havale edildi.