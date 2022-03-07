“Mevzuata aykırı işlem, düşük ihale bedeli”

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Sayıştay Başkanlığı, ‘Akaryakıt Temini ve Taşıma İhaleleri ve Uygulamalara İlişkin’ raporunu yayımladı, ihalesiz, mevzuata aykırı işlemler tespit etti, konuyu Hukuk Dairesi’ne gönderdi.

Rapora göre; akaryakıt temin ve taşımasının Kamu İhale Yasası’nın göz ardı edilerek mevzuata aykırı şekilde yapıldığı vurgulandı.

Dönemin Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın sözlü talimatı ile ihale bedelinin düşük belirlendiği, yasaya aykırı hareket edildiği rapora yansıdı.

Akaryakıt ihalesi sürecinin alınan çelişkili kararlarla uzatıldığı, devlet ciddiyetinden uzak şekilde yönetildiği vurgulandı.

Raporda, rekabet ortamının zedelendiğine de yer verildi, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı talep edilen bilgi ve belgeleri vermediği de kayıt altına alındı.

Rapor, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na da iletildi.