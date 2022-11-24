Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı: Yarın akşama kadar dikkat!
Meteoroloji Kıbrıs'ta etkili olan sağanak yağışların özellikle Kuzey Sahil ve Karpaz'da kuvvetli olacağını açıkladı.
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Meteoroloji Kıbrıs'ta etkili olan sağanak yağışların özellikle Kuzey Sahil ve Karpaz'da kuvvetli olacağını açıkladı.
Yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasının önerildiği Meteoroloji Dairesi açıklamasında yağışların yer yer kuvvetli (21-50 KG) olmasının beklendiği kaydedildi.
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