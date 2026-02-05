Meteoroloji Dairesi’nden tozlu hava uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından itibaren pazartesi saat 12.00’ye kadar tozlu havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğinden, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
