“Anayasa değişikliği referandumunun rafa kaldırıldığını düşünüyorum”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecinin mevcut siyasi koşullar nedeniyle rafa kaldırıldığını düşündüğünü söyledi. Esendağlı, tartışmalı bir ortamda Anayasa değişikliği referandumunun yapılmasının yargı mensuplarının arzusu olmadığını vurguladı.

Kanal T’de Nazar Erişkin’in sunduğu “İnce Ayar” programına konuk olan Esendağlı, Anayasa değişikliği sürecinin başından bu yana yargı camiasının, konunun siyasi tartışmaların dışında tutulması yönünde bir hassasiyet gösterdiğini belirtti. Ancak gelinen noktada bu barışçıl iklimin ortadan kalktığını ifade etti.

Anayasa değişikliğinin referanduma götürülebilmesi için Meclis’te üçte iki (2/3) çoğunluk gerektiğini hatırlatan Esendağlı, hükümetin bu çoğunluğa sahip olmadığını, bu nedenle ana muhalefetin desteğinin zorunlu olduğunu söyledi.

Son iki günde gerek hükümet gerekse muhalefet kanadından yapılan açıklamalar ile Meclis’teki tartışmalara dikkat çeken Esendağlı, taraflar arasında Anayasa değişikliğinin içeriğinden ziyade referandumun tarihi konusunda ciddi bir ihtilaf bulunduğunu ifade etti.

Başbakan tarafından mayıs ayının referandum tarihi olarak dile getirildiğini, buna karşın muhalefetin aynı dönemde erken genel seçim yapılması görüşünde olduğunu aktaran Esendağlı, bu durumun referandumun genel seçimden önce yapılması ihtimalini ortadan kaldırdığını söyledi.

Bu koşullarda iki büyük siyasi partinin uzlaşmasının mümkün görünmediğini kaydeden Esendağlı, “Zaten böyle tartışmalı bir ortamda Anayasa değişikliği referandumunun yapılması yargı mensuplarının arzusu değildir. Anayasa değişikliği referandumunun şu an için rafa kaldırıldığını düşünüyorum” dedi.