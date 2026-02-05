Dikmen Belediyesi Damacana Su Dolum Tesisi açıldı

Dikmen Belediyesi’nin halka yönelik çalışmaları devam ediyor. Dikmen Belediyesi Damacana Su Dolum Tesisi halka hizmet vermeye başladı.

Açılış töreninde konuşan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, çok büyük zorluklara ve engellemelere rağmen Dikmen Belediyesi Damacana Su Dolum Tesisini halkla buluşturduklarını belirtti. “Su hayattır dedik ve yola çıktık. Tam 10 ay önce tesisimizi tamalayıp açmak üzereyken, birileri, çok büyük şahsiyetler nedeniyle Dikmen halkına suyunu 10 ay geç ulaştırıyoruz” şeklinde konuşan Çelebi, küçük görünen ama halka vereceği hizmeti büyük olan tesisin kendileri için önemini anlattı. “Ne yazık ki son zamanlarda herşeyimizi kavgayla, mahkemeyle sonuçlandırmak zorunda kaldık. Tam 5 yıla yakın bir süredir, yani Ünal Üstel’in Başbakan olduğu dönemden sonra, Dikmen Belediyesi’nin önce gelirlerine el koydular” diyen Çelebi, “mahkemelik olduk ve herkes duysun Dikmen Belediyesi alacaklarının tümünü tahsil etti” şeklinde vurguladı.

Kendilerinin eşitlikten, halktan, adaletten yana olduklarını belirten Çelebi, “haklarımızı kimseye kaptırmayız. Şimdi ikinci dava gelecek. Çocuklarımıza park yapmak istiyoruz. Yine mahkemelik olacağız. Çünkü birilerinin talimatı ile Dikmen Belediyesi’nin parselasyonlardan doğan, yeşil alan hakkını Tapu Dairesi, Kaymakamlık’a devrediyor. Onlar da malum nedenlerden dolayı birilerine peşkeş çekiyor” ifadelerini kullandı. Bir bu sebeple mahkemelik olacaklarını belirten Çelebi, “hükümet ile bir mahkemelik durumumuz daha olacak. Bize damacana su yerini köy meydanında mühürlediler. Bunun izahını istiyoruz. Damacana suyun yeri ile ilgili bir yanlışlık oldu, mürecaat edin sizlere yerini vereceğiz, kusura bakmayın bu yanlışı düzelteceğiz dediler. Ancak ne yazık ki, İçişleri Bakanlığı’ndan cevap dahi alamadık. Bir dava da buna gelecek. Çeke çeke alacağız” ifadelerini kullandı.

Çelebi: “Dikmen’i çöplükten aldık, şimdi Dikmen’in bahçelerinde çiçekler açıyor”

“Nasıl ki Girne’de Ramadan Cemil Meydanı Girne Belediyesi’nindir. Nasıl ki Lefkoşa’da İnönü Meydanı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sorumluluğundadır. Dikmen Köy Meydanı’na geldiğinde bu ülkenin kanunu değişmez heralde diye düşünürüm. Onun için kavgaya ve mücadeleye devam” diyen Yüksel Çelebi, projelerinin, tamamen halkın yararına, yenilikçi ve sosyal anlayış ile devam edeceğini vurguladı. “Dikmen’i çöplükten aldık, şimdi Dikmen’in bahçelerinde çiçekler açıyor” diyen Çelebi, Dikmen’in kalkınmasında, gelişmesinde halkla beraber mücadele etmeye devam edeceklerini ve bunu başaracaklarını vurguladı. Çelebi, Sosyal yadım maaşı alan herkese suyu ücretsiz vereceklerini belirtti.

İncirli: “Dikmen belediye başkanımız bir savaşçıdır. Ben onu öyle niteliyorum”

Açılışa katılan, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise “Beşparmak Dağları’nın güney yamaçlarının aslında memleketin en güzel ve içmesi en keyifli suyunun olduğu yer olduğuna vurgu yaparak sözlerine başladı. “Bu ülkede yaşayıp da buralardaki pınarları hatırlamayan, gelip de buralardan su içmeden büyüyen hiç kimse yoktur” diyen İncirli, gerek nüfus artışı, gerek iklim krizi, gerekse suyun doğru yönetilememesi ve su altı kaynaklarının zenginleştirilememesi neden ile insanların suya erişiminin bugün giderek daha zor ve maliyetli bir hal aldığını belirtti. İncirli, “Dikmen Belediye Başkanımız bir savaşçıdır. Ben onu öyle niteliyorum. Kendisi halkı için savaşan bir belediye başkanıdır. Bölgedeki su ihtiyacını karşılamak için üzerine düşen herşeyi yapmıştır. Şebeke borularını yenilemiştir. Şimdi, insanlara sağlıklı, temiz ve daha ucuza bir su sağlayabilmek için bu tesisi yine savaşarak kurmuş vaziyettedir” dedi.

İncirli: “İktidara geldiğimizde, nicelerinin önünü açacak garanti ve mührü olarak görüyoruz”

“Aslında CTP’li tüm belediye başkanlarımız kendi bölgelerindeki su ihtiyacının karşılanabilmesi için büyük çalışmalar ve mücadeleler veriyor” ifadelerini kullanan Sıla Usar İncirli, “ CTP olarak suyun doğru, dikkatli ve planlı yönetilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. İktidara geldiğimiz zaman, bugün yaşamakta olduğumuz güzellik gibi daha nicelerinin önünün açılmasına, insanlarımızın temiz ve sağlıklı suya ulaşmalarının sağlanmasına ve suyun planlı, dikkatli bir şekilde yönetilmesinin garantisi ve mührü olarak bu tesisi görüyoruz” dedi.

Başta belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları ve tüm belediye çalışanlarının devletin diğer kurumları ile birlikte sürdürdüğü çalışmayı kutlayan Sıla Usar İncirli, “bu suyun az önce tadına baktım ve tadına doyamadım. Bölge halkına hayırlı uğurlu olsun. Çok tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Meclis Başkan Yardımcısı, Milletevekili Fazilet Özdenefe ve CTP Girne İlçe Başkanı, Milletvekili Ongun Talat tarafından kurdele kesimi yapılarak Dikmen Belediyesi Damacana Su Dolum Tesisi’nin açılışı gerçekleşti.