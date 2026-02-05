Güneyde iki belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Baf Belediye Başkanı Phedonas Phedonos ile Lefkonuk Belediye Başkanı Pieris Gypsiotis’in, haklarında yürütülen cezai soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırıldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Belediyeler Yasası’nın 113’üncü maddesi uyarınca, seçilmiş yetkililerin üç yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlamalarla karşı karşıya kalmaları halinde görevden uzaklaştırma işlemi otomatik olarak uygulanıyor.

Zorunlu iznin, İçişleri Bakanı Constantinos Ioannou’nun Brüksel’den dönüşünün ardından yayımlanması beklenen olağanüstü sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe gireceği bildirildi.

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının, izinli oldukları süre boyunca maaşlarının üçte birini almaya devam edecekleri belirtildi.

Görevden uzaklaştırma kararı, soruşturma veya yargı süreci tamamlanıncaya kadar geçerli olacak. Belediye başkanları aklanmaları halinde görevlerine dönebilecek, suçlu bulunmaları durumunda ise otomatik olarak görevden alınacaklar.