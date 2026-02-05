“Gündüz’ün bilgisayarında Öztürkler’in makalesi bulundu”

Recep DAL

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal Juju’nun “sahte diploma” davasında Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in isminin yeniden gündeme gelmesi dikkat çekerken, mahkeme sanık avukatının süre talebini kabul ederek davayı 16 Şubat Pazartesi günü saat 11.00’e erteledi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Nuray Necdet huzurunda gerçekleşen PI duruşmasında, Savcı Damla Güçlü ile sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu. İddia makamının beşinci tanığı olan ve soruşturmayı yürüten polis çavuşu Bilger Koral, bugün bir kez daha dinlendi.

Mahkemeye toplam 41 emare sunulurken, emareler arasında soruşturma kapsamında adı geçen kişilerle ilgili arama kayıtları, bilgisayarlar ve konuyla bağlantılı çeşitli belgeler yer aldı.

“Aynı gün içinde hem Fatoş Ünal hem de Ziya Öztürkler aradı”

Polis çavuşu Bilger Koral, üniversitenin küçük ortağı ve benzer bir davadan hüküm giymiş olan Serdal Gündüz’ün, 28 Eylül 2022 tarihinde ilgili üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı Gökçe Ünal’a “Diploma basılmadı mı? Çok sıkıştırıyorlar” şeklinde bir mail gönderdiğini söyledi.

Koral, aynı gün bu mailin atıldığı saatten önce sanık Fatoş Ünal ile dönemin İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in Serdal Gündüz’ü telefonla aradığının tespit edildiğini belirtti.

"Serdal Gündüz'ün telefonunda Ziya Öztürkler'in makalesi bulundu"

Polis, Serdal Gündüz’ün bilgisayarında Ziya Öztürkler’e ait bir makale bulunduğunu da ifade ederek, söz konusu makalenin üzerinde Öztürkler’e ait olduğu tespit edilen mail adresinin yer aldığını aktardı.

“Sahte diplomanın hazırlandığı süreçte 9 kez görüştüler”

Koral, sahte diplomanın hazırlandığı dönem içerisinde Serdal Gündüz ile Fatoş Ünal’ın 9 kez telefonda görüştüğünün belirlendiğini söyledi.

Polis çavuşu, Fatoş Ünal’ın doktora yapmak istemesi üzerine, sahte yüksek lisans diplomasındaki not girişlerinin Serdal Gündüz ile üniversitedeki yetkili kişilerin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderildiğini belirtti.

Koral ayrıca Enstitü Müdürü Arcan Sığırcı ile Öğrenci İşleri Başkanları Pakize Ilık ve Gökçe Ünal’ın, sahte diplomaya ilişkin yapılan işlemleri Serdal Gündüz’ün talimatı doğrultusunda gerçekleştirdiğini mahkemeye aktardı.

Avukat süre istedi, mahkeme erteledi

Polis çavuşu Bilger Koral’ın sürece ilişkin sunduğu tüm detaylar ve emarelerin tamamlanmasının ardından söz alan sanık avukatı Doğa Zeki, mahkemeye sunulan emareleri incelemek için ek süre talep etti.

Zeki, “İlgili emareleri ve detayları değerlendirebilmem için en az bir haftaya ihtiyacım vardır. Aylardır süren bir soruşturmayla ilgili detaylı inceleme yapmadan yol almam doğru olmaz. Sonuçta 41 emare sunulmuştur, bu nedenle ek süre talep ediyorum” dedi.

Yargıç Nuray Necdet, yapılan değerlendirmenin ardından davanın PI duruşmasına devam edilmek üzere 16 Şubat Pazartesi günü saat 11.00’e ertelenmesine emir verdi.