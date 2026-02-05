“Dinçyürek sorunları çözmek yerine hekimleri hedef göstermiştir”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), “sorunlara çözüm üretilmek yerine diyalog yolunun kapatıldığı ve hekimlerin tehdit edildiği” gerekçesiyle yarın grev ve eylem yapacağını duyurdu.

Açıklamada, yarın tüm kamu sağlık birimlerinde acil, yoğun bakım, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri hariç tüm hizmetlerin durdurulacağı ve saat 11.00’de Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ana binası önünde eylem ve basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

Kamu hastanelerinde sağlık hizmetinin hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ağır çalışma koşulları, eksik kadrolar, yetersiz altyapı ve plansız nüfus artışına rağmen özveriyle sürdürüldüğünün kaydedildiği açıklamada, “Hekimlerin çalışma koşullarındaki adaletsizlikleri, özlük, maaş ve emeklilik haklarındaki eşitsizlikleri, artan iş yükünü ve kamu sağlık sisteminin sürdürülemez hale gelmesini Sağlık Bakanı’na açıkça ilettik. Buna rağmen Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sorunları çözmek yerine dayatmalarla, tehdit diliyle ve gerçeğe aykırı açıklamalarla hekimleri hedef göstermeyi tercih etmiştir” denildi.

Halkın hak ettiği kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmetini almasının önemine değinilen açıklamada, hekimlerin tam mesaiye hazır olduğu ancak bu hizmetin verilebileceği insani ve profesyonel koşulların sağlanmasını talep ettiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yıllardır süregelen sorunlarımıza çözüm üretilmek yerine, diyalog yolunun kapatılması ve hekimlerin tehdit edilmesi bizleri bu zor kararı almaya itmiştir.

Bu nedenle Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, kamu sağlık sistemini ve hekim emeğini korumak için 6 Şubat 2026 Cuma günü grev kararı almıştır. Tüm kamu sağlık birimlerinde acil, yoğun bakım, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri hariç tüm hizmetler durdurulacaktır.

Bu mücadele yalnızca hekimlerin değil, nitelikli ve sürdürülebilir kamu sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen herkesin mücadelesidir.

Yarın saat 11.00’de Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ana binası önünde gerçekleşecek basın açıklaması ve eyleme tüm üyelerimizi, basın mensuplarımızı, sendika ve örgütlerimizi davet ederiz.”