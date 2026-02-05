Cesedin Rus iş adamına ait olduğu DNA testiyle doğrulandı
Kıbrıs’ın güneyinde 7 Ocak 2026 tarihinde kayıp olarak bildirilen ve 14 Ocak 2026’da cesedine ulaşılan Rus iş insanının kimliği DNA testiyle doğrulandı.
Fileleftheros gazetesi, 53 yaşındaki Vladislav Baumgertner’in cesedinin İngiliz Üsler bölgesi yetki alanındaki “Avdimiu” (Düzkaya) köyü yakınlarında bulunduğunu hatırlattı.
