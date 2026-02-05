Asgari ücretliye ek destek ödeneğinin ilki bugün hesaplara yatırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, belirlenen yeni asgari ücret artışına ek olarak, Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla hükümet tarafından asgari ücretli çalışanlara yönelik açıklanan ilave desteklerin ilk ödemesinin bugün itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

“İş gücünü ve asgari ücretliyi korumayı sürdüreceğiz”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hükümetin önceliğinin yerel iş gücünü korumak, asgari ücretliyi enflasyon karşısında desteklemek ve sosyal devlet anlayışını güçlendirmek olduğunu belirten Bakan Hasipoğlu, bu yöndeki politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

“Asgari ücrete toplamda yüzde 22.90’lık katkı sağlandı”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yüzde 18.39 artış oranı üzerinden asgari ücreti brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL olarak belirlediğini anımsatan Hasipoğlu, Bakanlık olarak bu artışa ek katkı koyduklarını ve toplam katkının yüzde 22.90 seviyesine ulaştığını söyledi.

Hasipoğlu, sigorta primleri asgari ücret üzerinden yatırılan KKTC vatandaşı çalışanlara Şubat ve Mart aylarında iki taksit halinde toplam 12 bin TL destek sağlanacağını kaydetti.

İlk ödeme bugün hesaplara yatırıldı

Destek kapsamında İstihdam Destek Merkezi Fonu aracılığıyla gerçekleştirilen ilk ödemelerin bugün öğleden sonra itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlandığını ifade eden Hasipoğlu, 6 bin TL’lik ilk ödemenin hak sahiplerine bugün ve yarın sabah ulaşacağını söyledi.

Yaklaşık 2 bin 500 kişi için itiraz hakkı bulunuyor

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin, kasım ve aralık aylarına ait sigorta yatırımlarının eksik olması nedeniyle ödemelerinin henüz yapılamadığını belirten Hasipoğlu, bu kişiler için itiraz hakkı bulunduğunun altını çizerek, gerekli incelemelerin ardından ödemelerin daha sonra da gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Hasipoğlu, itirazların elden İhtiyat Sandığı Bölge Amirlikleri’ne yapılabileceğini, çevrim içi başvuruların ise İhtiyat Sandığı Web Portalı üzerinden kabul edildiğini belirtti.

Şubat ayında ara ödemeler yapılacak

İtirazlar için son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlatan Hasipoğlu, başvurular için belirlenen sürenin gecikme yaşanmaması adına belli bir tarihe kadar esas alındığını ifade etti. Hasipoğlu, şubat ayı içerisinde yapılacak yeni başvurular doğrultusunda gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda ara ödemelerin yapılacağını açıkladı.

Bazı başvuruların ise belirlenen kıstaslara uymadığına işaret eden Hasipoğlu, destek ödemelerinin şeffaf, denetlenebilir ve hakkaniyetli bir şekilde yürütüldüğüne vurgu yaptı.