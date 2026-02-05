"Ellerinde somut bir ispat varsa ortaya koysunlar, istifa ederim”

Sahte Diploma soruşturması kapsamında bugün yeniden adı geçen Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, yeni iddialarla ilgili konuştu, “Herhangi bir kirli işin içinde olmadım, bundan sonra da olmayacağım. Kirli olan taraf ben değilim” dedi.

Kanal Sim ve YENİDÜZEN’in ortak yayını Haber Toplantısı programına telefon bağlantısı gerçekleştiren Meclis Başkanı Öztürkler, 2014-2021 yılları arasında Yükseköğrenim Dairesi Müdürlüğü görevini yürüttüğünü ve tüm üniversitelerin öğrenci işleriyle istişare olduğunu belirterek, şu anda bile üniversitelerle zaman zaman istişare içinde olduğunu dile getirdi, “Mevzuata aykırı hiçbir harekette bulunmadım” dedi.

Yargı sürecine saygı duyduğunun altını çizen Öztürkler, “İlgili kişinin diplomasıyla veya iddia edilen vatandaşlıklarla ilgili bir konuşmam olmamıştır” şeklinde konuştu.

“Somut bir emare varsa istifa ederim”

YENİDÜZEN Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova’nın kendisine “istifa edecek misiniz?” sorusunu da yanıtlayan Öztürkler, “Bu konuyla ilgili benim adıma somut bir emare bulunması halinde dokunulmazlığımın kaldırılması gerektiğini daha önce de söylemiştim. 15 yıl hapis cezasına çaptırılan bir kişinin iddiaları yüzünden ben bu onurlu görevi bırakacak değilim. Hiçbir zaman kirli işlerin içinde olmadım, bundan sonra da olmayacağım. Gerekli araştırmalar yapılsın... Ben şikayetçi de olmayacağım. Ellerinde somut bir ispat varsa, ortaya koysunlar. Ortaya koyarlarsa elbette ki istifa ederim” ifadelerini kullandı.

“Benimle ilgili okunan bir dava yok”

Kendisine yöneltilen “Neden sizin adınız geçiyor?” sorusuna da yanıtlayan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, “Bir takım mesnetsiz iddialar tarafıma atıldı. Bir takım emareler sunuldu. Ancak şunu da unutmamak lazım. Şu anda yürütülen dava benimle ilgili bir dava değil. Benimle ilgili bir yanlış varsa benimle bir dava yürütülür. Ben de polis teşkilatıyla konuşuyorum, benimle ilgili bir suç unsuru olmadığı tarafıma söylendi. Verilmeyecek bir hesabım yoktur. Mal varlığım da ortadır, hesaplarım da ortadır. Benim bir yanlışım olmadı. Eğer bir yanlışım olduğu ortaya çıkarsa hesabını vermeye de hazırım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, kirli olan ben değilim” diye konuştu.