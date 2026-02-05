Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Elektrik Mühendisleri Odası (KTMMOB EMO) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Toycan, enerji politikalarındaki yapısal sorunlara yönelik somut adımlar atılana kadar enerji alanında devlet bünyesinde faaliyet gösteren tüm kurum ve kurullardaki EMO temsilcilerini geri çekme kararı aldıklarını duyurdu.

EMO’dan yapılan açıklamaya göre, Toycan, KIB-TEK’in ülkedeki enerji üretimi ve yönetiminden sorumlu bir Enerji Bakanlığı bulunmasına rağmen, tüm yetkilerinin fiilen Başbakanlık bünyesinde toplanmış olması nedeniyle kurumun ciddi bir yönetsel krizin içinde olduğunu ileri sürdü.

Toycan, KIB-TEK’in çeşitli rant odaklarına açıldığı ve kurumsal yapısının zayıflatıldığının açıkça görüldüğünü ifade etti.

Enerji ve KIB-TEK ile ilgili konuların Başbakanlığa bağlı şekilde yürütülmeye devam edilmesiyle Enerji Komitesi’nin işlevsiz hâle getirildiğini öne süren Toycan, enerji ve KIB-TEK’in ivedilikle ilgili bakanlığa devredilmesinin zorunluluk olduğunu belirtti.

“47/2011 sayılı yasa kapsamında kurulan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Kurulu, 2022 yılına kadar Enerji Bakanlığı bünyesinde aktif şekilde çalışmış ve yenilenebilir enerjinin ülkemizde hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlamıştır.” diyen Toycan, 2022 sonrası dönemde kurulun pasifize edildiğini, YEK izinleri ile mevzuatların keyfi, popülist ve teknik temelden yoksun kararlarla şekillendirildiğini kaydetti.

“KIBTEK, bağımsız bir yapıya kavuşturulmalıdır”

Toycan, bu durumun KIB-TEK şebekesinde ciddi teknik ve işletme sorunlarına yol açtığını ve açmaya devam ettiğini kaydetti.

2022 yılından bugüne kadar çok büyük kapasiteli YEK izinlerinin herhangi bir bütüncül planlama yapılmaksızın verildiğini savunan Toycan, “Buna karşın, yenilenebilir enerjide kapasite artışının temel unsurlarından biri olan enerji depolama sistemlerine ilişkin herhangi bir mevzuat hâlâ oluşturulmamıştır.” dedi.

Toycan, doğrudan ülke şebekesine bağlı olmayan ve serbest piyasa üzerinden enerji alışverişi gerçekleştirmeyen bir yapının “enterkonnekte bağlantı” olarak nitelendirilemeyeceğini belirterek, eleştirilerde bulundu.

“KIBTEK, bir an önce yürürlükteki fasıl 170 ve 171 çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılarak bağımsız bir yapıya kavuşturulmalıdır.” diyen Toycan, bağımsız ve hesap verebilir bir enerji kurumu oluşturulmadan, ülkedeki enerji sorunlarının çözülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

“Belirttiğimiz sorunların çözümü yönünde somut ve samimi adımlar atılana kadar; enerji alanında devlet bünyesinde faaliyet gösteren tüm kurum ve kurullardaki EMO temsilcilerini geri çekme kararı aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadelerine yer veren Toycan, Oda olarak kamusal yararı, teknik doğruları ve toplumun geleceğini savunmaya devam edeceklerini ifade etti.