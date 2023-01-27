Meteoroloji Dairesi’nden fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi bugün için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi, bugün sabah 06.00 ile gece 23.59 saatleri arasında batı Taurus’da fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölgemiz denizlerinden Taurus’da kuzey ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla güney ve doğu yöne dönüp kuvvetlenerek "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı" şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.