Meteoroloji: "11.00-17.00 saatleri arasında yer yer kuvvetli yağış bekleniyor"

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 11.00’den 17.00’ye kadar yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.

Daireden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirme ve analizler paylaşıldı.

Bölgedeki sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların belirtilen periyotta yer yer kuvvetli ve metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında olmasının beklendiği belirtilen açıklamada; sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.