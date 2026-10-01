"Trafikte can kayıplarının önlenmesine yönelik acil ihtiyaca cevap vermiyor"

Makina Mühendisleri Odası, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündemine alınmasını eleştirerek, trafik ve araç güvenliğine ilişkin düzenlemelere öncelik verilmesi çağrısında bulundu. Oda, tasarının, toplumun trafikte can kayıplarının önlenmesine yönelik acil ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirtti.

Odadan yapılan açıklamada, “İnsan hayatını bekleten, ticari korumacılığı öne alan bu anlayışı kabul etmiyoruz.” denilerek, tasarının mevcut haliyle yasalaşmaması için yasal girişimlerde bulunulacağı kaydedildi.

Açıklamada, ithalatçıların, bayilerin, satıcıların, servislerin ve kamu kurumlarının güvenlik sorumluluklarını belirleyen, tüketiciyi koruyan, bağımsız teknik denetimi ve rekabeti güvence altına alan bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"Can kayıplarının önlenmesine yönelik acil ihtiyaca cevap vermiyor"

“Araç güvenliğini sağlayacak somut yükümlülükler yerine ticari örgütlenmeyi öne çıkaran bu tasarı, toplumun trafikte can kayıplarının önlenmesine yönelik acil ihtiyaçlarına cevap vermemektedir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, daha önce sunulan önerilerin hayata geçirilmesi istendi.

İki hafta önce Başbakan Ünal Üstel’e trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, önerilerle ilgili somut adım atılmadığı savunularak, söz konusu yasa tasarısına öncelik verilmesi eleştirildi.

“Trafik güvenliği ertelenebilir bir teknik ayrıntı değildir. Bilinen riskler karşısında geciken her tedbir, insanları önlenebilir tehlikelere açık bırakmaktadır” denilen açıklamada, güvenliği doğrulanmamış yaşlı veya ağır hasarlı araçların ithalatına kolaylık sağlanmaması gerektiği kaydedildi.

"Denetimler güçlendirilmeli"

Açıklamada ayrıca, ağır araçların teknik uygunluğu ve yük güvenliğiyle ilgili sorunların giderilmesi, motor ve şasi tahrifatını önleyecek, araç geçmişini doğrulayacak ve araç muayenesini daha güvenilir hale getirecek denetimlerin güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

“İthalattan trafikte kullanıma kadar güvenlik şartları, denetim yetkileri ve sorumluluklar açıkça belirlenmelidir.” ifadeleri kullanılan açıklamada, sektör temsilcilerinin görüş sunabileceği, bu görüşleri kamu yararına uygun kurallara dönüştürme sorumluluğunun ise kamu makamlarına ait olduğu belirtildi.

Muhalefete de tasarıyla ilgili daha etkin denetim çağrısı yapılan açıklamada, ülkenin ihtiyacının ithalatçıların, bayilerin, satıcıların, servislerin ve kamu kurumlarının güvenlik sorumluluklarını belirleyen, tüketiciyi koruyan, bağımsız teknik denetimi ve rekabeti güvence altına alan bir düzenleme olduğu belirtildi.

Oda, hazırladığı gerekçeli raporu Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a sunacağını, komisyondaki tutumlar ile kullanılan oyları da kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.