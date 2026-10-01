Fizyoterapistler Derneği: “Yaş almak, yaşamın dışında kalmak değildir”

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, ileri yaşta bağımsızlığı desteklemenin, insanın kendi hayatı üzerindeki söz hakkını desteklemek olduğunu vurguladı.

Bağımsızlığı, hareket özgürlüğünü ve toplumsal yaşama katılımı destekleyen koşulların, her yaşta herkesin hakkı olduğunu kaydeden dernek, yaş almanın, yaşamın dışında kalmak olmadığına dikkat çekti.

Fizyoterapistler Derneği, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bir insanın kendi evinde güvenle hareket edebilmesi, alışverişini yapabilmesi, sevdikleriyle buluşabilmesi ve kendi yaşamına ilişkin kararlar verebilmesinin, yaşı ilerledikçe daha az değerli hâle gelmediği belirtilen mesajda, “Yaş almak, sosyal ilişkilerden ve yaşamın içindeki rollerden vazgeçmek anlamına gelmemelidir.” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) öngörüsüne göre, 2030 yılında dünyada her altı kişiden birinin 60 yaş ve üzerinde olacağına dikkat çekilen mesajda, DSÖ’nün sağlıklı yaşlanma yaklaşımının, ileri yaşta iyi oluşu mümkün kılan işlevsel kapasitenin geliştirilmesine ve sürdürülmesine dayandığı belirtildi.

Mesajda, “Hedef, insanların günlük yaşamlarını sürdürebildiği, seçimlerini yapabildiği ve değer verdiği etkinliklere katılabildiği yılları artırmaktır. Kronik hastalıkların varlığı buna mutlak bir engel değildir, uygun sağlık hizmetleri ve destekleyici yaşam koşulları belirleyicidir.” denildi.

Hareketin, bağımsız yaşamın temel dayanaklarından biri olduğu vurgulanan mesajda, düzenli fiziksel aktivitenin, fiziksel ve zihinsel sağlığı desteklediği, kişiye uygun kuvvet, denge ve dayanıklılık çalışmalarının ise günlük yaşam becerilerinin korunmasına ve düşmelerin önlenmesine katkı sağladığı ifade edildi.

“Yürümede yavaşlama, denge kayıpları, düşme korkusu, günlük işlerde zorlanma ‘bu yaşta normal’ denilerek, göz ardı edilmemeli”

Yürümede yavaşlama, tekrarlayan denge kayıpları, düşme korkusu veya günlük işlerde zorlanmanın, “bu yaşta normal” denilerek, göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanan mesajda, erken değerlendirme ve uygun rehabilitasyon desteğinin, bu güçlüklerin kişinin yaşamını giderek, sınırlamasının önüne geçmek açısından önemli olduğu kaydedildi.

Sağlıklı yaşlanmanın, bireysel çabanın yanında toplumsal sorumluluk ve destekleyici politikalar gerektirdiği belirtilen mesajda, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimin güçlendirilmesinin, toplum temelli hareket ve düşmeyi önleme programlarının yaygınlaştırılmasının ve güvenli, erişilebilir yaşam alanlarının geliştirilmesinin gerekli olduğu vurgulandı.

Mesajda, derneğin, yaş alan bireylerin bağımsızlığını ve toplumsal yaşama katılımını desteklemek için bugüne kadar hayata geçirdiği projeleri sürdüreceği, yeni çalışmalar ve iş birlikleriyle katkı vermeye devam edeceği kaydedildi.