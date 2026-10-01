Can Atalay açlık grevine başladı

Türkiye'de Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve ve Nisan 2022'den bu yana cezaevinde bulunan Can Atalay, TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı 1 Ekim'de 24 saatlik açlık grevine başladı.

2023 seçimlerinde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Atalay, eylemiyle Hatay'ın temsil hakkına ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına dikkat çekmek istediğini açıkladı.

"Meclis'in açıldığı bugün, Hatay halkının gasp edilen temsil hakkını ve emekçilerin, yoksulların, adalete aç olanların duyulmayan sesini duyurmak için 24 saatlik açlık grevine başlıyorum" diyen Atalay, "Artık bıçak kemiğe dayanmıştır" ifadelerini kullandı.

AYM, 25 Ekim 2023'te Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Kararın uygulanmaması üzerine yapılan ikinci başvuruda da 21 Aralık'ta ihlal kararı verildi. Buna karşın Yargıtay kararının 30 Ocak 2024'te TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. AYM daha sonra bu işlemin hukuken geçerli bir milletvekilliği düşürme işlemi oluşturmadığına hükmetti.

Atalay, açlık grevinin Anayasa'ya uyulması, AYM kararlarının uygulanması ve milletvekilliği görevini yapmasının önündeki engelin kaldırılması için de bir çağrı olduğunu belirtti. Hatay halkının kendisini “söz söylemek ve hesap sormak için” seçtiğini söyleyen Atalay, bu görevden vazgeçmeyeceğini vurguladı.