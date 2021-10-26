Meryem Toprak aranıyor

Polis Basın Subaylığı 25 Ekim saat 18:30 sıralarında, Yamaçköy’de sakin engelli bir birey olan 39 yaşındaki Meyrem Toprak’ın evinden ayrılarak halen dönmediğini duyurdu. Şahsın aranmakta olduğunu belirten polis, “görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” ifadelerini kullandı.

Geçitkale Belediyesi ise bölge sakinlerine duyuru yaptı, şahsı görenlerin 0533 877 38 87 numarasına bildirmesini rica etti.

Geçitkale Belediyesinin açıklaması şu şekilde:

“Bölge Halkımızın Dikkatine

Meryem dün akşamdan beri kayıptır. Özellikle Mallıdağ, Tirmen, Çamlıca, Geçitkale, Artemi bölgelerinde gören bilen varsa Polis'e veya alttaki numaradan bizlere ulaşabilir.

0533 877 38 87 bölge sakinlerinden yardım beklenmektedir.”