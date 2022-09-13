Merkezi Cezaevi’ne uyuşturucu sokmak isteyen 19 yaşındaki genç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 19 yaşındaki U.K.(E) dün akşamüzeri Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan şahsa teslim edilmek üzere Merkezi Cezaevi’ne eşya getirdi; gardiyanlar tarafından yapılan kontrolde eşyalar arasında yaklaşık 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, polise teslime edildi. Söz konusu kişi tutuklandı.