“Merhametin sesine karşı yıkıcı bir saldırı”

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB) Başkanı Tamer Öncül, Kıbrıs’ın güneyinde yaşanan ve sanat ile özgür düşünceyi hedef alan gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, ressam George Gavriel’e yönelik saldırıları sert bir dille kınadı.

KSYB Başkanı Öncül, Kıbrıs’ın güneyinde sanat ve özgür düşünce adına rahatsız edici ve kaygılandırıcı olayların yaşandığını belirterek, nefret söyleminin hedefi haline gelen ressam George Gavriel’e desteklerini bildirdiklerini ifade etti. Öncül, faşizan ve gerici saldırıları şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Ressam George Gavriel’in Baf’ta açtığı bir sergide yer alan eserlerinin içeriği nedeniyle tutucu ve gerici bazı kesimler tarafından tehdit edildiğini hatırlatan Öncül, bu tehditler karşısında galerinin sergiyi sonlandırmak zorunda kaldığı belirtti.

Öncül, aşırı milliyetçi kesimler tarafından tehdit ve nefret söylemine maruz kalmaya devam eden sanatçının bu kez evinin bombalandığını ifade ederek, bu saldırının kilisenin moralist kışkırtıcılığından destek alan kesimler tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Ressam George Gabriel’in Ortodoks Kilisesi’ne ve aşırı milliyetçi kesimlere yönelik eserlerindeki sarkastik eleştirel tavrı daha önceleri de hedef haline gelmişti. Ortaya çıkan kabul edilemez bu durum sadece sanatın özgür düşüncesine karşı değil insanlık adına kaygılarını ifade eden bir merhametin sesine karşı da yıkıcı bir saldırıdır.”