Mehmet Dursun'un tedavisi için “Yaşam Destekçileri Kampanyası” başladı

Aralık ayında Burkitt-Lenfoma tanısı konulan Mehmet Dursun’un tedavi olabilmesi için “Yaşam Destekçileri Kampanyası” başlatıldı.

Dursun için bugüne kadar yürütülen tedavinin başarılı olmamasının ardından ihtiyaç duyulan "Car T hücre tedavisi" için 900 bin euro toplanılması hedefiyle başlatılan tedavi kampanyası, 10 gün boyunca devam edecek.

Kampanya temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Dursun’un sağlığına kavuşması için 10 gün boyunca yardımları bekliyor olacağı vurgulanarak, kampanya için açılan Ziraat Bankası'ndaki şu hesaplara desteklerin ulaştırılabileceği kaydedildi:

“Alıcı Adı-Soyadı: Mehmet Dursun

Banka Şube: Ziraat Bankası, İskele - KKTC

Türk Lirası (TL) IBAN: TR70 0001 0021 8260 4796 7850 01

Amerikan Doları (USD) IBAN: TR05 0001 0021 8260 4796 7850 07

İngiliz Sterlini (GBP) IBAN: TR10 0001 0021 8260 4796 7850 14

Euro (EUR) IBAN: TR59 0001 0021 8260 4796 7850 05”

Kampanyanın diğer bankalarda herhangi bir hesap veya IBAN numarasının bulunmadığı da belirtildi.