Medya fenomenleri “visitNCY” markasını tanıtacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin dijital markası olan “visitNCY” markasını tanıtmak için 15 fenomen ile hazırlanan tanıtım programı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Bakanlık toplantı salonunda yer alan basın toplantısında konuşan Bakan Ataoğlu, dünyanın içinde bulunduğu pandemi nedeniyle fuarların geçmiş dönemde yapıldığına dikkat çekerek, günümüzde teknolojinin etkin bir şekilde kullanılmasının çok daha yararlı olduğunu gözlemlediklerini belirtti.



“Kampanya ulusal ve küresel olmak üzere 2 ayaktan oluşuyor”



Tanıtım kampanyasının ulusal ve küresel olmak üzere 2 ayaktan oluştuğunu ifade eden Ataoğlu, 1 Mart itibarı ile Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube “visitNCY” sayfaları ve “visitncy.com” internet sitesi olmak üzere 5 ayrı platformdan tanıtımların günlük olarak devam ettiğini kaydetti. Takipçi sayısının bugüne kadar ciddi şekilde arttığını vurgulayan Bakan Ataoğlu, beklentilerinin yapılacak tanıtım etkinlikleri sonrasında ülke insanlarının da sayfalardan paylaşımlarını artırması olduğunu söyledi.



“Ulusal Ayak 25-26 Haziran’da”



Ulusal ayağın 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan çalışma olduğunu açıklayan Ataoğlu, ulusal ayakta 15 medya fenomeni ve sosyal medyada etkin video üreten ülke insanlarının yer alacağını bildirdi.

Kampanyanın tamamen gönüllük esasında iş birliği ile gerçekleştiğini dile getiren Ataoğlu, iş birliği içerisinde olan kişilere teşekkür etti. Ataoğlu, ulusal ayakta 2 gün devam edecek çalışmalar çerçevesinde belirlenen güzergahların içeriklerinin üretileceğini ve “visitNCY” etiketi ile tüm takipçilere ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti. İçeriklerde tamamen medya fenomenlerinin anlayışında, turizm vurgusunun yer alacağını ifade eden Ataoğlu, takipçilere bu içeriklerin sunulmasının esas hedef olduğunu belirtti.



“Küresel ayak Temmuz sonunda… 5 gün devam edecek”



Küresel ayağın ise Temmuz sonunda dünyada takipçileri milyonlarla ifade edilen küresel 30 medya fenomeninin davet edilerek, ülkede yer alması koşuluyla gerçekleştirileceğini dile getiren Ataoğlu, küresel ayak çalışmasının 5 gün devam edeceğini söyledi. Bakan Ataoğlu, kampanyanın temel hedefinin Kuzey Kıbrıs- North Cyprus markası ve uzantısı olan “visitncy.com” alt markasının güçlendirilmesi ve bunun tanınır hale getirilmesi olduğunu kaydetti.

İç turizm olgusuna katkı sağlamak ve halkın turizmi farklı yüzlerden ve farklı medya platformlarından içselleştirilmesinin de hedefleri olduğuna vurgu yapan Ataoğlu, kampanyanın pandemi sonrasında düzenlenen ilk turizm kampanyası olduğunu söyledi.



İlk defa sosyal medyadan tanıtım…



Kampanyanın bir başka özelliğinin ise ilk defa sosyal medyanın ülkesel bir tanıtım kampanyasında kullanılması olduğuna dikkat çeken Bakan Ataoğlu, ulusal ayakta yer alacak fenomenlerin isimlerini sayarak, gönüllülük çerçevesinde yapacakları çalışmalar ve ülke tanıtımına koyacakları katkılar nedeniyle onlara teşekkür etti.

Ulusal ayakta yer alacak fenomenlerin isimleri şöyle:

“Alp Galip, Altuğ Galip, Emine Uluçay, Ayşe Hacıarif, Aygün Kencer, Ömer Akama, Çağlar Davutoğlu, Evren Kerem, Kenan Hürdeniz, Batu Özsusuzlu, Gizem Devaşan, Hazel Oraç, Mustafa Garabli, Sedef Garabli ve Ali Yılmaz”

Ataoğlu soruları yanıtladı

Ataoğlu açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Ataoğlu bir soru üzerine, alternatif turizm modeli kapsamında kapalı devre turizmin 9’uncu haftasının tamamlandığını belirterek, 7 bin kişi civarında kişinin kapalı devre turizmden yararlandığını söyledi.

Ataoğlu, aşılı ve çift PCR’lı olarak kapalı devre turizmle ilgili açılım olduğunu, Temmuz’da aşı olmadan turistlerin PCR’la ülkeye gelmesiyle ilgili başlattıkları çalışma olduğuna dikkat çekti. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Sağlık Bakanlığı’na bu konuda baskı yaptıklarını dile getiren Ataoğlu, esas olarak turizm paydaşlarıyla ve turizm üst kurulu ile yaptıkları toplantı sonrasında ortaya çıkan talepleri aktardıklarını belirtti. Ataoğlu, 50 bin ve 21 bin dozun ardından dün daha fazla aşının geleceği haberlerine işaret ederek, ülkede aşılamaların yapılması ve önemli olan sektörlerden turizm bacağının da aşılanmasının yapılması ile sektörün çok daha rahat bir duruma geleceğini söyledi.

Havalimanında yaşanan sıkıntıları kendilerinin de aktardığını dile getiren Ataoğlu, aşılı ve Covid-19 geçiren kişilere girişte PCR yapılmadan, havalimanındaki sıkışıklığı aşmak ve uçak sayısının artırılması görüşlerini de paylaştıklarını ifade etti. Ataoğlu, dün yaptıkları görüşme sonrasında bunların hayata geçeceği ve havalimanındaki sıkıntıların süreç içerisinde rahatlayacağını kaydetti.

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı’yla uyumlu çalışıp, çalışmadıkları sorusu üzerine Ataoğlu, turizm üst kurulu ve turizm paydaşlarıyla yaptıkları çalışmaları Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Sağlık Bakanlığı’na aktardıklarını ve ısrarcı olduklarını belirterek, sıkıntı yaşandığını, sağlığın her şeyden önemli olduğunu ancak sağlık dışında ekonominin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda turizm bacağının hareketlenmesinin hedefleri olduğunu söyleyen Ataoğlu, biraz baskıcı olduklarını, bunun sonrasında ise açılımlar olduğunu ifade etti.

“Bayraklar orada var olacak”

Mağusa surlarındaki bayrak tartışmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ataoğlu, bayrakların zaten orada var olduğunu, bunun yeni bir olay olmadığını kaydetti. Zarar gören direklerin tekrardan konulmasının söz konusu olduğunu ve kale üzerine bakıldığında birçok noktada bayrak direklerinin ve bayrakların var olduğunu ifade eden Ataoğlu, kaymakamlığın müracaatı sonrasında Anıtlar Yüksek Kurulu’nun verdiği kararın “oradaki betonarmeye karşı olduğunu”, bayraklara kimsenin karşı olmadığını vurguladı. Kendisinin de dün bölgede olduğunu aktaran Ataoğlu, betonarmeyle ilgili gerekli çalışmanın başlatıldığını dile getirerek, “Bayraklar orada var olacak” dedi.

Bakan Ataoğlu başka bir soru üzerine, dün Başbakanlık’ta yapılan toplantıda uçak bilet fiyatlarının astronomik rakamlarda olması nedeniyle fiyatların düşürülmesiyle ilgili birçok alternatif sunduklarını söyledi. Charter ve tarifeli seferlerde yolcular içerisinde nasıl bir şey yapılıp, uçak bilet fiyatlarının düşürülmesini ele aldıklarını anlatan Ataoğlu, kendilerinin sadece öneri sunduğunu, bunu takip edeceklerini belirtti. İlgili bakan arkadaşının da aynı görüşte olduğunu ifade eden Ataoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Sağlık Bakanlığı’nın vereceği karar sonrasında sayısal olarak arzu ettikleri noktaya ulaşmayı diledi.

“Kapanma söz konusu değil”

Vaka sayılarının son günlerdeki artışına dikkat çekilerek, “Bir kapanma söz konusu olabilir mi?” sorusuna ise Bakan Ataoğlu, durumun geçmiş dönemdeki gibi olmadığını, aşılanmanın da belli bir orana geldiğini belirterek, “Gelen aşılar göz önüne bulundurulduğunda 1 aylık bir sürede aşılama konusunda istediğimiz orana ulaşacağız. O zaman da sıkıntı olmayacak, kapanma söz konusu değil” ifadelerini kulandı.