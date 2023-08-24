Mecliste “Emri kim verdi?” tartışması

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında, YENİDÜZEN’in Pile’deki olaylara ilişkin “Emri kim verdi?” manşeti gündem oldu.

Kürsüye çıkan atanmış Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile’de BM personeline yönelik “saldır” emrini kimin verdiğine ilişkin soru üzerine bir yandan, “Böyle bir talimat yok, o alandaki insanlar BM askerleri tarafından tahrik edildi” derken, bir yandan da “Biz onlara dedik, karşımıza çıkmayın, hoş görmeyeceğiz, engellemeye onay vermeyeceğiz dedik” ifadelerini kullandı.

“Biri orada emir verdi saldırın diye böyle bir şey yoktur. Varsa ispat edin” diyen Ertuğruloğlu, “İnsanların tahrik edildiğini göz ardı etmeyin. Kim emir verdi diye boşuna bir arayış içerisindesiniz. Karşımıza çıkmamaları gerekiyordu. Colin Stewart’a da söyledim, niye karşımıza çıktınız dedim” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun, “Yol neden doğrudan itilaflı bölgeden başladı?” sorusuna ise önce güldü, bir süre bekledikten sonra “Bilmiyorum, onun kararını veren kişi ben değilim” dedi.

Ertuğruloğlu, Pile’de yaşanan gerginlikten haberdar olmadığını ifade ederek, saldırıdan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın telefonuyla haberdar olduğunu iddia etti.

“Bu yol yapılacaktır ve bitirilecektir” diyen Ertuğruloğlu, BM ile görüşmelerinin sürdüğünü, iyi niyet göstergesi olarak yol çalışmalarına ara verdiklerini ifade etti.

Ertuğruloğlu, “BM bu yolu kabul etti. Denetimli bir yol olacak. İstismar edilmeyecek, sorumluluk bize ait olacak. BM araçları bölgede gözlemlerini sürdürecek. Yani beğenseniz de beğenmeseniz de o yol yapılacak” dedi.