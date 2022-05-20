Meclis onaylarsa, Haziran’da ara seçim!

Anayasa’ya göre, ‘Milletvekilliği’nin sona ermesi’ için Genel Kurul’un onayı gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü’ne göre Milletvekilinin çekilme istemi Genel Kurul’da OYLANIR, onaylanması durumunda ise, Anayasa’ya göre ARA SEÇİM’e gidilir.

Yine Anayasa’ya göre de yılda bir kez yapılabilecek ARA SEÇİM için de tarih HAZİRAN!

Genel Kurul onaylamazsa, ‘Özgürgün gibi’ DEVAM!

Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilinin Meclis’ten çekilmesini onaylayacak SALT ÇOĞUNLUK sağlanmazsa, milletvekili görevine devam eder.

Hatırlanacağı üzere UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, istifasını Meclis’e sunmuş, kabul görmemişti. Özgürgün aylarca ‘Meclis’e, hatta ülkeye uğramadan’ milletvekilliği görevini sürdürmüştü.

Öte yandan yasaya göre, Meclis’ten çekilme istemi vermeyen ama partisinden istifa eden milletvekilleri de ‘BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ’ olarak Meclis’te kalmaya devam eder.

İÇTÜZÜK VE ANAYASA NE DİYOR?

Çekilme istemi Genel Kurul’a sunulur, onaylanırsa ARA SEÇİM’e gidilir

Meclis İçtüzüğü’ne göre, ‘Bir milletvekili, milletvekilliğinden çekildiğini gerekçeli olarak Meclis Başkanlığına yazılı olarak bildirdiği takdirde, Başkanlık Divanı, çekilme isteminin gerçekliğini saptadıktan sonra istemi Genel Kurula sunar’.

Genel Kurul milletvekilinin, milletvekilliğinin sona ermesine karar verirse, o milletvekili milletvekilliğinden çekilmiş sayılır ve milletvekilliğinin sona ermesi ile ilgili her türlü hukuki hakkı da kazanmış olur.

Anayasa’ya göre de, Cumhuriyet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde derhal seçim yapılmaz. Bu gibi boşalmalar için yılda bir kez ARA SEÇİM yapılır.

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