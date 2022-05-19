Şimdi gözler Baybars ve Roger'de

Halkın Partisi (HP) Meclis'ten çekilme kararı alırken, bu kararı henüz sadece parti genel başkanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, “Halkın Partisi milletvekilleri bir hafta içerisinde milletvekilliklerinden istifa edecekler” derken, siyasi kulisler, Meclis'teki diğer iki HP milletvekili Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers'in henüz tavırlarını açıklamadığına dikkat çekti.

Gözler Baybars ve Roger'in alacağı karara çevrildi.

Özersay: Halkın Partisi bugün itibariyle sine-i millet kararı almıştır

Halkın Partisi Parti Meclisi'nden, 'Meclis'ten çekilme' kararı