“Meclis Başkanlığı için boş oy verdik, YDP oylarını yaktı, bağımsız vekiller çekimser kaldı”

DP Milletvekili Serdar Denktaş, Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde UBP’li vekillerin birbirleriyle konuşmamaya çalıştıklarını gözlemlediklerini, bu nedenle YDP ve bağımsız vekillerle görüşerek birinci tur ‘oy yakma’ yönüne gitme kararı aldıklarını belirtti, “İkinci tur gerekli oyu veririz dedik” şeklinde konuştu.

Denktaş, “Yine aynı şey olacaktı belli ki ama suçlanan biz olacaktık. UBP’li vekiller biz verdik, DP ve YDP vermedi diye suçlamaya gideceklerdi” şeklinde konuştu. Denktaş, 3 DP milletvekilinin boş oy verdiğini, 2 YDP’li vekilin oylarını yaktığını, 2 bağımsız vekilin de çekimser oy kullandığını açıkladı.

UBP içerisinden ise Canaltay’ın ise 1 çekimser, 5 ret oyu çıktığını ifade eden Denktaş, “26 ile dünkü oylama reddedildi. Bunun ikinci turu yoktur. Perşembe günü yine birinci tur olarak başlayacak. Yeniden Resmiye hanımı mı bir başkasını mı gösterirler bilemiyoruz. Bunu UBP bilir” şeklinde konuştu.

Muhalefet partilerinin 21 oyu olduğunu hatırlatan Denktaş, “Bizden muhalefete oy gitmez, UBP içerisinde yine ret oyu kullanılırsa 26 ret oyu olur” diye konuştu.

Denktaş, Perşembe günkü oylamada ‘çekimser’ oy kullanmayacaklarını da açıklayarak, YDP ile de bu konuyu görüşeceklerini kaydetti.

“Bu kararımızla Meclis Başkanı seçilebilir. Belki birinci turda olmaz ama ikinci turda mutlaka olur” diyen Denktaş, UBP’den 5 vekilin ret oyu kullanabileceğini düşünmediğini de aktardı.

Denktaş, “En azından kendi masumiyetimizi ispatlamış olduk” diyerek, Canaltay’a Meclis Başkanlığı seçiminde 26 ret oy verilmesini “Kendisine oy verenler verdi. Onun dışındakiler ret oyu kullandı. Nedeni nedir, bu UBP’nin işi. İç işlerine ben karışmayım” şeklinde konuştu.

Muhalefet partilerinin de yasal olarak aday çıkartabileceğine işaret eden Denktaş, “Çıkarırlar mı bilmiyorum. Yıllardır uygulanan teamüller vardır.

Denktaş bu açıklamayı BRT’de Pembe Paşaoğulları’nın hazırlayıp, sunduğu 14. Saat programında yaptı.

Muhalefet partilerinin de yasal olarak aday çıkartabileceğine işaret eden Denktaş, “Çıkarırlar mı bilmiyorum. Yıllardır uygulanan teamüller vardır. Muhalefetin adayı olsaydı, dün kazanırdı” dedi.