Maskeli saldırganlar ev bastı, iki kardeşe saldırdı

Maskeli bir grup saldırganın önceki akşam Limasol’da bir evi basıp, evde ikamet eden iki kardeşe saldırdıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, maskeli saldırganların iki kardeşi darp ederek, yaralanmalarına sebep olduklarını ve evin camlarına, eşyalara ve dışarda park halinde bulunan araca da hasar verdiklerini yazdı.

Haberde, olayın şahıslar arasındaki husumetten kaynaklandığı ve hastaneye götürülen iki kardeşin, tedavi olmayı reddettiği belirtilirken, polisin saldırıyı yapan kişileri bulmaya çalıştığı ifade edildi.