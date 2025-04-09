Mart ayı açlık sınırı 28 bin 324 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 31 Mart 2025 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 28 bin 324 TL olduğunu açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 242,37 aylık 7 bin 271,1; yetişkin bir erkek için; günlük 252,97 aylık 7 bin 589,1 TL; 15-19 yaş çocuk için; günlük 268,94, aylık 8 bin 68,2 ve 4-6 yaş çocuk için; günlük 179,85 TL, aylık 5 bin 395,5 TL olarak belirlendiğini kaydetti.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcama tutarının (açlık sınırı) 28 bin 324 TL olarak hesaplandığını belirten Bengihan, açıklamasında İstatistik Kurumu’nun enflasyon ve hayat pahalılığı oranlarına da yer verdi.

Kurumun resmi rakamlarına göre mart ayında yüzde 4,28 enflasyon meydana geldiğini ve üç aylık (Ocak-Şubat-Mart) toplam hayat pahalılığının ise yüzde 8,67 olduğuna işaret eden Bengihan, “Sendikamızın defalarca dile getirdiği gibi, bu oranların hesaplanmasında İstatistik Kurumu tarafından kullanılan 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi sepeti güncelliğini yitirdiğinden açıklanan oranlar gerçek hayat pahalılığını yansıtmıyor” dedi.

Bengihan, açlık sınırını, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından gönderilen fiyatların ortalamalarını alarak hesapladıklarını kaydetti.