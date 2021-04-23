Marketten 78 şişe alkollü içecek çaldılar

2021 yılının Nisan ayı içerisinde Lapta’da faaliyet gösteren “Bestmar” isimli süpermarkette çalışan 17 yaşındaki K.K (E), arkadaşı 21 yaşındaki H.K. (E) ile birlikte marketten toplamda 78 şişe alkollü içecek çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, şahısların marketten çaldıkları 54 şişe alkollü içeceği Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine 4 bin 200 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettikleri tespit edildi.

Çalınan diğer 24 alkollü içecek zanlıların tasarruflarında bulunarak emare olarak alındı.