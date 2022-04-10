Marketten 4 bin TL’lik ürün çaldılar, tutuklandılar

Demirhan'da, marketten elektronik eşya ve pil çalan zanlılar L.N.S ve C.L.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Bekiroğlu, zanlıların 7 Nisan saat 13.30 raddelerinde, Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket isimli iş yerinde ‘sirkat’ suçunu işlediklerini belirtti. Bekiroğlu, zanlıların alışveriş arabası içerisindeki çantalarına, birlikte organize olarak değeri 3 bin 999 TL olan matkabı ve muhtelif miktarlarda pilleri kasadan geçirmeyerek çaldığını ve alışveriş merkezinden ayrıldığını ifade etti. Olayın polisin bilgisine 9 Nisan 2022 tarihinde geldiğine işaret eden Bekiroğlu, zanlıların aynı gün Kumyalı’daki evlerinde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını vurguladı. Bekiroğlu, zanlı L.N.S’nin gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğine dikkat çekerek, sirkat edilen malzemeleri evinde sakladığı yerde polise teslim ettiğini ve emare olarak alınmasını sağladığını anlattı. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Bekiroğlu, L.N.S’nin gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu açıkladı. Serbest kalmaları durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalleri üzerinde duran Bekiroğlu, zanlıların aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkemeye avukatsız çıkan zanlılar da söz hakkı alırken, zanlı C.L.E, olayla bağlantısının olmadığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlıların aleyhine 2 günlük tutukluluk emri verdi.

Demirhan'da hırsızlık